Работа есть, но не для всех: каких специалистов ищут работодатели в Украине — Finance.ua

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Работа есть, но не для всех: каких специалистов ищут работодатели в Украине

Личные финансы
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Работа есть, но не для всех: каких специалистов ищут работодатели в Украине
Работа есть, но не для всех: каких специалистов ищут работодатели в Украине
В Украине с начала 2023 года официально зафиксировали рост количества вакансий. Активнее всего работодатели ищут квалифицированных представителей рабочих профессий (например, слесарей и трактористов). Но также требуются учителя, врачи и фармацевты, работники сферы торговли и услуг.
Такие данные обнародовала Государственная служба занятости.
Работа есть, но не для всех: каких специалистов ищут работодатели в Украине
По данным ведомства, наиболее востребованными у работодателей в январе-апреле 2023 года были:
  • 22% всех размещенных вакансий — квалифицированные рабочие с инструментом (швея, электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, пекарь, слесарь-электрик);
  • 17% - рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (водитель, тракторист-машинист, тракторист, токарь, оператор заправочных станций, дорожный рабочий, машинист экскаватора, водитель погрузчика, фрезеровщик, оператор станков, крановщик);
  • 15% - профессионалы (учитель, фармацевт, врач, инженер, экономист, инженер по охране труда, практический психолог);
  • 13% - работники сферы торговли и услуг (продавец, повар, продавец-консультант, охранник, официант, социальный работник, бармен, парикмахер, младшая медицинская сестра);
  • 11% - неквалифицированные работники (подсобный рабочий, уборщик, грузчик, дворник, укладчик-упаковщик, рабочий по благоустройству, уборщик территорий, сторож);
  • 10% - специалисты (бухгалтер, медсестра, мастер производственного обучения, механик, воспитатель, ассистент фармацевта).
«Тенденция к увеличению предложений работы — признак оживления экономической активности и адаптации бизнеса к условиям военного положения», — отметила глава Службы занятости Юлия Жовтяк.

Кому платят больше всего

Работы в Украине действительно увеличилось в пять раз, чем год назад, подтверждают специалисты крупных порталов по поиску работы. Номинальные зарплаты за год выросли всего на тысячу гривен (в среднем до 16 тыс. грн), и это при инфляции более 20%.
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При этом в базе данных Государственной службы занятости есть отдельные предложения работы с относительно высокой заработной платой, например:
  • литейщик металлов и сплавов — 70 тыс. грн;
  • слесарь-инструментальщик — 60 тыс. грн;
  • кузнец на молотах и прессах — 50 тыс. грн;
  • слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию грузоподъемных кранов и машин — 50 тыс. грн;
  • водитель — 50 тыс. грн;
  • машинист бульдозера — 46 тыс. грн;
  • повар — 45 тыс. грн;
  • тракторист — 43 тыс. грн;
  • токарь — 40 тыс. грн.
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По материалам:
Finance.ua
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