Работа есть, но не для всех: каких специалистов ищут работодатели в Украине — Finance.ua

Работа есть, но не для всех: каких специалистов ищут работодатели в Украине Сегодня 13:02 — Личные финансы

Работа есть, но не для всех: каких специалистов ищут работодатели в Украине

В Украине с начала 2023 года официально зафиксировали рост количества вакансий. Активнее всего работодатели ищут квалифицированных представителей рабочих профессий (например, слесарей и трактористов). Но также требуются учителя, врачи и фармацевты, работники сферы торговли и услуг.

По данным ведомства, наиболее востребованными у работодателей в январе-апреле 2023 года были:

22% всех размещенных вакансий — квалифицированные рабочие с инструментом (швея, электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, пекарь, слесарь-электрик);

(швея, электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, пекарь, слесарь-электрик); 17% - рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (водитель, тракторист-машинист, тракторист, токарь, оператор заправочных станций, дорожный рабочий, машинист экскаватора, водитель погрузчика, фрезеровщик, оператор станков, крановщик);

15% - профессионалы ( учитель, фармацевт, врач, инженер , экономист, инженер по охране труда, практический психолог);

, экономист, инженер по охране труда, практический психолог); 13% - работники сферы торговли и услуг (продавец, повар, продавец-консультант, охранник, официант, социальный работник, бармен, парикмахер, младшая медицинская сестра);

(продавец, повар, продавец-консультант, охранник, официант, социальный работник, бармен, парикмахер, младшая медицинская сестра); 11% - неквалифицированные работники (подсобный рабочий, уборщик, грузчик, дворник, укладчик-упаковщик, рабочий по благоустройству, уборщик территорий, сторож);

(подсобный рабочий, уборщик, грузчик, дворник, укладчик-упаковщик, рабочий по благоустройству, уборщик территорий, сторож); 10% - специалисты (бухгалтер, медсестра, мастер производственного обучения, механик, воспитатель, ассистент фармацевта).

«Тенденция к увеличению предложений работы — признак оживления экономической активности и адаптации бизнеса к условиям военного положения», — отметила глава Службы занятости Юлия Жовтяк.

Кому платят больше всего

Работы в Украине действительно увеличилось в пять раз, чем год назад, подтверждают специалисты крупных порталов по поиску работы. Номинальные зарплаты за год выросли всего на тысячу гривен (в среднем до 16 тыс. грн), и это при инфляции более 20%.

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При этом в базе данных Государственной службы занятости есть отдельные предложения работы с относительно высокой заработной платой, например:

литейщик металлов и сплавов — 70 тыс. грн;

слесарь-инструментальщик — 60 тыс. грн;



кузнец на молотах и прессах — 50 тыс. грн;



слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию грузоподъемных кранов и машин — 50 тыс. грн;



водитель — 50 тыс. грн;



машинист бульдозера — 46 тыс. грн;



повар — 45 тыс. грн;



тракторист — 43 тыс. грн;



токарь — 40 тыс. грн.



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