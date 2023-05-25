Работа есть, но не для всех: каких специалистов ищут работодатели в Украине — Finance.ua

Работа есть, но не для всех: каких специалистов ищут работодатели в Украине
В Украине с начала 2023 года официально зафиксировали рост количества вакансий. Активнее всего работодатели ищут квалифицированных представителей рабочих профессий (например, слесарей и трактористов). Но также требуются учителя, врачи и фармацевты, работники сферы торговли и услуг.
Такие данные обнародовала Государственная служба занятости.
По данным ведомства, наиболее востребованными у работодателей в январе-апреле 2023 года были:
- 22% всех размещенных вакансий — квалифицированные рабочие с инструментом (швея, электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, пекарь, слесарь-электрик);
- 17% - рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (водитель, тракторист-машинист, тракторист, токарь, оператор заправочных станций, дорожный рабочий, машинист экскаватора, водитель погрузчика, фрезеровщик, оператор станков, крановщик);
- 15% - профессионалы (учитель, фармацевт, врач, инженер, экономист, инженер по охране труда, практический психолог);
- 13% - работники сферы торговли и услуг (продавец, повар, продавец-консультант, охранник, официант, социальный работник, бармен, парикмахер, младшая медицинская сестра);
- 11% - неквалифицированные работники (подсобный рабочий, уборщик, грузчик, дворник, укладчик-упаковщик, рабочий по благоустройству, уборщик территорий, сторож);
- 10% - специалисты (бухгалтер, медсестра, мастер производственного обучения, механик, воспитатель, ассистент фармацевта).
«Тенденция к увеличению предложений работы — признак оживления экономической активности и адаптации бизнеса к условиям военного положения», — отметила глава Службы занятости Юлия Жовтяк.
Кому платят больше всего
Работы в Украине действительно увеличилось в пять раз, чем год назад, подтверждают специалисты крупных порталов по поиску работы. Номинальные зарплаты за год выросли всего на тысячу гривен (в среднем до 16 тыс. грн), и это при инфляции более 20%.
При этом в базе данных Государственной службы занятости есть отдельные предложения работы с относительно высокой заработной платой, например:
- литейщик металлов и сплавов — 70 тыс. грн;
- слесарь-инструментальщик — 60 тыс. грн;
- кузнец на молотах и прессах — 50 тыс. грн;
- слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию грузоподъемных кранов и машин — 50 тыс. грн;
- водитель — 50 тыс. грн;
- машинист бульдозера — 46 тыс. грн;
- повар — 45 тыс. грн;
- тракторист — 43 тыс. грн;
- токарь — 40 тыс. грн.
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