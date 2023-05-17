7 высокооплачиваемых вакансий, на которые срочно ищут работников — Finance.ua

7 высокооплачиваемых вакансий, на которые срочно ищут работников Сегодня 14:05 — Личные финансы

7 высокооплачиваемых вакансий, на которые срочно ищут работников

Work.ua попросил работодателей поделиться вакансиями, на которые срочно требуются работники, и компании передали более 35 горячих предложений. Finance.ua отобрал самые высокооплачиваемые из них.

Компания SUNNYLIFE ищет менеджера по продажам с высокими коммуникативными навыками, опытом продаж в сфере HoReCa в течение минимум 1 года, умением работать с программами 1С или аналогичными CRM-системами. Основные обязанности: расширение клиентской базы, заключение договоров, выявление потребностей клиентов и анализ рынка. Зарплата зависит от результатов работы.

Транспортно-экспедиционная компания «Пас-Транс» ищет высокопроизводительного и организованного человека для выполнения заказов по доставке грузов. Должность предусматривает работу с постоянной базой перевозчиков, заключение договоров с ними, а также сопровождение доставки груза клиента с отображением данных в системе. Условия работы: официальное трудоустройство, совместные поездки на отдых за счет компании и служебный автомобиль.

Агентство недвижимости Valion Real Estate Group в поиске кандидата с опытом подбора персонала. Чтобы откликнуться на вакансию, вы должны ориентироваться в современных методах поиска и отбора персонала, быть организованным и коммуникабельным. Рекрутер будет отвечать за подбор кандидатов в компанию, а также за усовершенствование существующей системы поиска людей и формирование базы резерва. График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

От кандидата необходим опыт в HR-менеджменте от 1 года. Обязанности: ведение процесса онбординга новых сотрудников, проведение опроса уровня удовлетворенности работников, проведение 1:1 с линейным персоналом, работа с корпоративной культурой и внутренними коммуникациями.

Компания по производству отопительного оборудования EnginUP ожидает от кандидата на должность: опыт работы на производственном предприятии, умение вести учет продукции, знание основ бухгалтерского учета для предприятий на общей системе налогообложения и умение работать в системе клиент-банка и MEdoc. График работы с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Компания «Дерево Карпаты» ищет кандидата, умеющего продавать и обрабатывать холодные звонки, знает программы Word, Excel и 1С 8, быстро и адаптивно. Компания предлагает комфортные условия труда, официальное трудоустройство и достойную заработную плату (ставка + КРИ).

Сеть «Семья ресторанов файного города» в поиске шеф-повара с опытом работы в должности су-шефа или шеф-повара, умеющего управлять командой, знающего, как наладить процесс от работы с поставщиками до выдачи готового блюда. В обязанности в должности будет входить организация производственного процесса, подбор и удержание команды, сотрудничество с поставщиками и контроль закупок и т. д. Компания предлагает вертикальный и горизонтальный карьерный рост в 8 заведениях, а также скидки на продукцию сети для сотрудников.

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