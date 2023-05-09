Количество ІТ-вакансий уменьшается: кому легче всего найти работу — Finance.ua

Количество ІТ-вакансий уменьшается: кому легче всего найти работу Сегодня 16:09 — Личные финансы

Количество ІТ-вакансий уменьшается: кому легче всего найти работу, Фото: freepik.com

В апреле общее количество вакансий на jobs.dou.ua уменьшилось. Однако, если сравнивать с прошлым годом, стало больше нетехнических вакансий, особенно для начинающих. Между тем конкуренция среди кандидатов растет уже год и является рекордной.

Об этом сообщает Dou.

Количество вакансий в апреле

В апреле компании разместили на jobs.dou.ua 3226 вакансий. Это самый низкий показатель за последние три года. Меньше вакансий было только в апреле 2020 года в пик коронакризиса (2992 вакансии).

Близким к апрельскому был уровень вакансий и в декабре этого года — 3276. А в марте 2022-го, в первый месяц полномасштабного вторжения, было на 26% больше вакансий, чем в апреле этого года.

Если сравнить нынешнюю ситуацию с той, что была в апреле прошлого года, стало заметно больше нетехнических вакансий. Более чем на 50% возросло количество позиций в категориях SEO, Marketing, Sales, Finances и т. д. При этом у большинства технических категорий значительная отрицательная динамика: 16 категорий имеют падение на более чем 50%.

Если сравнить март и апрель 2023, то в апреле количество вакансий незначительно возросло лишь в трех категориях: Unreal Engine, React Native и Unity. У остальных категорий отрицательная динамика, в 9 из них было опубликовано на 30% меньше вакансий.

Для кого больше всего работы

Уменьшение количества вакансий в апреле наблюдается во всех крупных городах Украины, меньше стало также ремоут-позиций и за границей. Вакансий для удаленной работы сейчас больше всего — 2238, однако и у них, как и в большинстве городов, самый низкий показатель за год. Также в апреле стало меньше вакансий за рубежом — 95 против марта.

Больше всего вакансий в категориях «от 3 до 5 лет опыта» и «от 1 до 3 лет» (более 1000 вакансий в каждой). Уменьшение количества вакансий в апреле по отношению к марту есть во всех категориях, оно рекордное за год для всех, кроме категорий «более 5 лет опыта» и «без опыта». У них были несколько более низкие показатели в декабре прошлого года и в феврале этого года.

Для опытных специалистов (более 5 лет опыта) в апреле было больше всего вакансий в категориях Java, Front-end, Node. js, DevOps, .NET. Между тем среди менее опытных специалистов больше всего нужны сейчас маркетологи и сейлзы. Для специалистов с минимумом опыта (менее года или вообще без него) больше всего нетехнических вакансий — Sales, Marketing, Support.

На какие вакансии больше всего откликаются

Среднее количество откликов на одну вакансию в апреле рекордное — 28,5. Во время коронакризиса в апреле 2020-го было в среднем 13,5 откликов на вакансию.

За последний год незначительное уменьшение откликов (на 1,28) было лишь в октябре 2022-го. Возможно, это связано с выключением электроэнергии. В целом же в течение последнего года конкуренция среди кандидатов стремительно растет.

Если сравнить количество откликов на вакансии в марте и апреле 2023-го, оно незначительно снизилось в 15 категориях, а в 28 — выросло. Среди популярных категорий самый большой рост у Flutter, Scrum Master, React Native, iOS/macOS.

Конкуренция усилилась практически во всех категориях. Среди технических должностей наиболее стремительный рост QA, Project и Product Managers, Design. Среди нетехнических больше всего за два года возросла конкуренция в категориях HR, Office Manager, Scrum Master.

Между тем у Legal, Finances, Marketing, Copywriter, SEO количество откликов на вакансию несколько меньше, чем в прошлом году.

Если рассмотреть технологии, заметен сильный рост конкуренции среди фронтендеров — с 5,8 до 102,5 откликов на одну вакансию. Также гораздо больше стало откликов на Java, Flutter, iOS/macOS, .NET.

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Dou По материалам:

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