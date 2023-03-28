Как долго украинские ІТ-специалисты ищут работу в Украине и за рубежом (инфографика) — Finance.ua

Как долго украинские ІТ-специалисты ищут работу в Украине и за рубежом (инфографика) Сегодня 08:01 — Личные финансы

Как долго украинские ІТ-специалисты ищут работу в Украине и за рубежом (инфографика)

После начала полномасштабного вторжения 70% айтишников нашли новую работу в Украине и 72% за рубежом. В Украине несколько легче было найти новую работу специалистам по Data Science / ML / AI и аналитикам: более 80% искавших трудоустроились.

Об этом свидетельствуют данные исследования Dou.ua.

Более тяжелым поиск работы в Украине был для РМ, HR/рекрутеров и дизайнеров: только около 65% искавших нашли новое место. За рубежом труднее было тестировщикам (62% нашли работу) и дизайнерам (64%).

Инфографика: Dou.ua

Среди айтишников в Украине, нашедших новую работу после начала полномасштабной войны, 81% трудоустроились в украинских компаниях, а 39% — в зарубежных компаниях или проектах (некоторые специалисты меняли работу несколько раз). Среди выехавших за границу и трудоустроившихся за последний год 55% нашли работу в украинских компаниях или проектах, а 60% — в зарубежных.

Читайте также Чего ждать украинским айтишникам в 2023 — прогноз основателя Djinni

В украинские компании чаще устраивались специалисты по менеджменту проектов и HR/рекрутеры. Технические специалисты — разработчики, тестировщики и DevOps — чаще специалистов других специализаций находили новую работу в зарубежных компаниях и проектах.

Инфографика: Dou.ua

Как долго искали работу

Около трети соискателей нашли работу за месяц или меньше, еще около 30% — за 1-3 месяца. Только около 15% опрошенных, которые ищут работу, не могут ее найти более двух месяцев.

Быстрее всего в Украине работу находят разработчики и девопсы: примерно половина этих специалистов искала ее 1,5 месяца или меньше. Дольше длится поиск позиции у аналитиков и специалистов по Data Science/ML/AI: более трети искавших нашли работу через два месяца поисков и более. У РМ, HR/рекрутеров, дизайнеров и сейлзов самая сложная ситуация: около 20% соискателей этих специализаций ищут работу более двух месяцев и еще не нашли ее.

Инфографика: Dou.ua

За рубежом украинские разработчики тоже трудоустраиваются довольно быстро: 53% искавших работу за последний год нашли ее за шесть недель или менее. 48% дизайнеров, уехавших за границу, потратили на это столько же времени. РМ и HR/рекрутерам за границей труднее: более 40% из них искали новую работу два месяца или дольше. Сложная ситуация и среди тестировщиков за рубежом: хотя 42% поисковиков нашли новую работу за 1,5 месяца или раньше, еще 20% специалистов ищут ее более двух месяцев и не достигли цели.

Специалисты с большим опытом, как правило, находят работу быстрее начинающих. Около половины специалистов уровня Middle+ в Украине нашли новую работу за 1,5 месяца или меньше. Интерны и джуны ищут дольше: 55% интернов и 39% джунов за последний год потратили на поиск более двух месяцев.

Тестировщики, РМ, HR/рекрутеры и специалисты по Data Science / ML / AI, находящиеся в Украине, чаще специалистов других специализаций считают, что поиск работы сейчас дольше, чем до войны.

Отметим, что компания GoIT помогает каждому достичь образовательных и карьерных целей в IT. Помимо интересных проектов и инновационной деятельности, работа в сфере информационных технологий имеет ряд значимых преимуществ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.