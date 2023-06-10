10 идеальных стран для работы и отдыха — Finance.ua

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10 идеальных стран для работы и отдыха

Личные финансы
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В мире путешествий все более популярный тренд — воркейшн. Это понятие сочетает в себе два английских слова: work («работа») и vacation («отпуск»). То есть, это формат, который сочетает в себе работу и отдых в непривычной для человека локации — в другом городе или стране.

Названы лучшие города для «воркейшн»

Места изучали по целому набору критериев, учитывали скорость интернета, цены на кофе, стоимость жилья, количество достопримечательностей и т. д. В исследование попали 60 городов.
10 идеальных стран для работы и отдыха
Чуть ниже в рейтинге идет Краков. Польские Лодзь и Варшава также попали в подборку.
Ранее мы писали о детском отдыхе летом 2023: какие есть безопасные и бюджетные лагеря для детей в Украине.
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По материалам:
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