10 идеальных стран для работы и отдыха — Finance.ua

10 идеальных стран для работы и отдыха Сегодня 11:03 — Личные финансы

В мире путешествий все более популярный тренд — воркейшн. Это понятие сочетает в себе два английских слова: work («работа») и vacation («отпуск»). То есть, это формат, который сочетает в себе работу и отдых в непривычной для человека локации — в другом городе или стране.

Названы лучшие города для «воркейшн»

Места изучали по целому набору критериев, учитывали скорость интернета, цены на кофе, стоимость жилья, количество достопримечательностей и т. д. В исследование попали 60 городов.

Чуть ниже в рейтинге идет Краков. Польские Лодзь и Варшава также попали в подборку.

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Телеканал 24 По материалам:

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