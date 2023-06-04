Дитячий відпочинок влітку 2023: які є безпечні та бюджетні табори для дітей в Україні — Finance.ua

Дитячий відпочинок влітку 2023: які є безпечні та бюджетні табори для дітей в Україні Сьогодні 14:14 — Особисті фінанси

Попри друге літо в умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну, батьки намагаються влаштувати хоч якийсь відпочинок своїм дітям.

Як йдеться в сюжеті ТСН , якщо 2022 року працювали тільки 150 літніх таборів із майже 5 тисяч наявних в Україні станом на 2021 рік, то у 2023 році вже відкрилися 900.

Де дітям можна безпечно відпочити в Україні влітку 2023 року

1. Прикарпаття. Літні табори в карпатських селах готові цього року приняти більше дітей на відпочинок, адже вимушені переселенці з фронтової зони, яких розселяли тут минулого року, вже поїхали. Тож власники цих таборів вже встигли провести ремонти, підготвувати бомбосховища, скласти програму та найняти вихователів під новий літній сезон. Загалом літній відпочинок в карпатських дитячих таборах коштує від 10 до 40 тисяч гривень.

2. Закарпаття. Цього року тут працюватиме 17 дитячих літніх таборів. Кількість таких установ в регіоні збільшилася за рахунок того, що сюди перемістилися дитячі табори з менш безпечних місць. Ціни стартують від 7 тисяч гривень за путівку.

3. Одещина. Поки що традиційний морський відпочинок на узбережжі Чорного моря під забороною, тож численні дитячі табори в регіоні стоять порожні. Втім, жителі Одеської області та інших регіонів на свій страх і ризик привозять своїх дітей сюди самостійно. Поки ж місцева влада вирішує долю пляжного сезону — чи дозволять його хоч в якомусь форматі, жителі Одеси можуть прилаштувати своїх дітей хіба що в традиційних пришкільних таборах, але лише на червень.

4. Київ. У столиці також активно працюють денні пришкільні дитячі табори, куди працюючі батьки можуть віддавати своїх дітей з понеділка по п’ятницю без ночівлі. Вартість двотижневої зміни в середньому становить близько 9 тисяч гривень.

Державне агентство розвитку туризму перед початком літнього сезону нагадало правила бе зпеки під час мандрівок країною.

УНІАН За матеріалами:

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