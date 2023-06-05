Что будет с рабочими местами и зарплатами – прогноз НБУ — Finance.ua

Что будет с рабочими местами и зарплатами – прогноз НБУ
Ситуация на рынке труда остается непростой. С одной стороны, экономика оживилась и весной предприятия стали активнее искать работников.
Об этом сообщает Национальный банк.
Опросы свидетельствуют, что большинство предприятий пока не готовы к расширению штатов.
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Также бизнес не спешит повышать зарплаты, хоть и настроен на содержание квалифицированных работников.
«Война усложняет восстановление рынка труда. Примечательно, что в прифронтовых областях работу найти труднее, чем в центре или на западе страны. Кроме того, усиливаются квалификационные диспропорции: соискатели работы часто имеют другую специализацию, чем нужна бизнесу», — сказано в Нацбанке.
Несмотря на сложности, ожидается дальнейшее восстановление рынка труда.
Этому будут способствовать оживление экономики и постепенное снижение рисков безопасности благодаря ВСУ.
НБУ прогнозирует постепенное сокращение уровня безработицы, начиная уже с этого года.
Также в 2023—2025 годах ожидается рост зарплат в реальном измерении, то есть даже с вычетом инфляции.
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