Что будет с рабочими местами и зарплатами – прогноз НБУ — Finance.ua

Что будет с рабочими местами и зарплатами – прогноз НБУ Сегодня 10:01 — Личные финансы

Что будет с рабочими местами и зарплатами – прогноз НБУ

Ситуация на рынке труда остается непростой. С одной стороны, экономика оживилась и весной предприятия стали активнее искать работников.

Об этом сообщает Национальный банк.

Опросы свидетельствуют, что большинство предприятий пока не готовы к расширению штатов.

Также бизнес не спешит повышать зарплаты, хоть и настроен на содержание квалифицированных работников.

«Война усложняет восстановление рынка труда. Примечательно, что в прифронтовых областях работу найти труднее, чем в центре или на западе страны. Кроме того, усиливаются квалификационные диспропорции: соискатели работы часто имеют другую специализацию, чем нужна бизнесу», — сказано в Нацбанке.

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Несмотря на сложности, ожидается дальнейшее восстановление рынка труда.

Этому будут способствовать оживление экономики и постепенное снижение рисков безопасности благодаря ВСУ.

НБУ прогнозирует постепенное сокращение уровня безработицы, начиная уже с этого года.

Также в 2023—2025 годах ожидается рост зарплат в реальном измерении, то есть даже с вычетом инфляции.

Инфографика: НБУ

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