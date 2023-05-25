Довольны ли украинцы своими зарплатами – результаты опроса — Finance.ua

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Довольны ли украинцы своими зарплатами – результаты опроса

Личные финансы
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Довольны ли украинцы своими зарплатами – результаты опроса
Довольны ли украинцы своими зарплатами – результаты опроса
Европейская бизнес ассоциация совместно с Gradus Research провели исследование об опыте жизни в Украине. Оказалось, что 44% опрошенных украинцев удовлетворены своей жизнью, 35% считают ее удовлетворительной, и 21% - не удовлетворены.

Удовлетворенность своей работой

Текущим местом работы удовлетворены 34% общей аудитории и 69% бизнес-аудитории, тогда как определенное недовольство самореализацией есть у 33% общей и 12% бизнес-аудитории.
Довольны ли украинцы своими зарплатами – результаты опроса
Основными факторами, удерживающими украинцев на текущем месте работы являются дружеская атмосфера в коллективе, комфортные и безопасные условия труда, налаженные отношения с руководителем. Вдобавок представители Ассоциации выделяют также возможность работать удаленно и перспективы карьерного роста.
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Влиять на мнение респондентов может также уровень поддержки, оказываемый работодателем. Так, с начала полномасштабной войны 23% общей аудитории получили дополнительную поддержку, а среди бизнес-аудитории — 81%. Чаще всего работодатели предоставляли авансовые выплаты заработной платы, помогали с релокацией и компенсацией расходов, обеспечивали жильем.

Уровень дохода

Существенно хуже оценки уровня дохода украинцев. Даже среди бизнес-аудитории 38% считают свой доход недостаточным для качественной жизни, хотя при этом 52% называет достаточным, а 10% даже больше достаточного. Следует отметить, что при этом 80% представителей Ассоциации зарабатывают более 20 тыс. грн в месяц.
Довольны ли украинцы своими зарплатами – результаты опроса
Среди общей аудитории большинство, а именно 85% считают свой уровень дохода недостаточным, только 13% - достаточным и 2% больше достаточного. В то же время, 76% общей аудитории получают менее 20 тыс. грн в месяц, в том числе 53% менее 10 тыс. грн.
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Традиционно высокие оценки среди бизнес-аудитории имеет фактор социальной жизни, в том числе 52% удовлетворены своим досугом. Среди общей аудитории довольными своей жизнью вне работы 47%. Следует отметить, что одной из составляющих этого фактора является волонтерство, в которое сегодня вовлечено подавляющее большинство жителей Украины.
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По материалам:
Finance.ua
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