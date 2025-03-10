Что такое карьерный кризис, и кому он грозит — Finance.ua

Что такое карьерный кризис, и кому он грозит Сегодня 07:14 — Личные финансы

Что такое карьерный кризис, и кому он грозит

Если раньше вы получали удовольствие от того, что вы делаете, но со временем это все стало монотонностью.

Карьерный кризис наступает, когда вы перестаете получать профессиональное удовольствие, нет развития и новых интересных задач.

О том, как побороть карьерный кризис, пишут эксперты budni.robota.ua

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Он в большинстве случаев приходит в возрасте 38−42 лет. Работники обычно имеют высшее образование (или несколько) и успешно работают в пределах одной компании на одной должности в течение многих лет.

Рутинная работа часто сопровождается поиском смысла жизни, выгоранием, демотивацией и раздражением по поводу достижений других.

Как выйти из карьерного кризиса

Последствия кризиса в карьере могут проявляться в виде бытового раздражения или даже депрессии. Поэтому, если вы заметили у себя его признаки, нужно быстро принять меры, чтобы преодолеть карьерный кризис.

Делитесь своими переживаниями и общайтесь

Нехорошие мысли и переживания не нужно держать в себе, это только вредит вашему внутреннему состоянию. Поделитесь со своими близкими тем, что вас тревожит в карьере, почему вы не видите для себя перспектив и что чувствуете. Во время этого общения вы можете услышать интересные мнения и альтернативные решения, которые смогут натолкнуть на шаги к переменам.

Просите обратную связь

Вы привыкли к обратной связи в начале своего карьерного пути, но когда уже уверенно стоите на профессиональных ногах, этого фидбека становится все меньше, но вы так же нуждаетесь в нем. Коллеги, друзья, случайные знакомые в профессиональных кругах могут стать источником требуемой информации.

В то время когда вы можете не замечать своих достижений и думать, что стоите на месте, люди из круга профессионального общения помогут найти потерянный смысл в работе.

Учитесь непрерывно

Обучение даст доступ к новым знаниям, навыкам, идеям и общению в кругу специалистов вашей сферы. Вы сможете освоить новую профессию или направление, повысить свою квалификацию, а это шанс развивать карьеру и выйти из кризиса.

Мечтайте

Не запрещайте себе мечтать. Мысли «этого не реально достичь» или «в эту компанию меня точно не возьмут» вас останавливают. Не ограничивайте себя только желаниями по работе, мечтайте о путешествиях, покупках техники, имущества или авто, мечтайте о чем угодно.

Напомним, по мнению соискателей, в ближайшие 2−3 года востребованными навыками будут:

аналитическое мышление и инновационность (41%),

выносливость, стрессоустойчивость и гибкость (37%),

создание технологий и программирование (32%),

лидерство и социальное влияние (36%),

решение сложных проблем (37%),

креативность и оригинальность (27%).

Что хотят работодатели

Навыки, которые будут наиболее востребованы работодателями в ближайшие 2−3 года:

выносливость, стрессоустойчивость и гибкость,

критическое и аналитическое мышление,

инновационность сотрудников.

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