Навыки: о чем рассказать работодателю, чтобы получить удаленную работу

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у thepoint, какими навыками нужно владеть, чтобы получить удаленную работу.

Работодатели готовы работать с полностью дистанционными работниками и точно знают, что на качестве выполнения работы это не скажется.

Если вы претендуете на вакантную должность с удаленным форматом работы, то должны иметь определенный набор качеств, которые и покажут работодателю, что с таким дистанционным сотрудником компания только выиграет.

Что нужно указать в резюме, чтобы убедить потенциального работодателя:

Самодисциплина и тайм-менеджмент. Это базовые навыки для удаленного работника. На наличие их в вашем резюме рекрутер сразу обратит внимание после опыта и достижений. Ведь для работодателя важно, чтобы работнику не нужно было писать тысячи писем напоминаний сделать очередное рабочее задание. Удаленный сотрудник должен сам контролировать процесс и соблюдать дедлайны без начальника.

Самомотивация. Этот навык перекликается с самодисциплиной, но подчеркивает не только умение выполнить поставленную задачу в определенные сроки. Здесь речь идет еще и о возможности не потерять пыл к работе без посторонней похвалы, без духа конкуренции и волшебного пинка.

Адаптивность. Расскажите работодателю, что перейти на удаленку вам было легко, вы быстро настроили рабочий процесс и не испытывали дискомфорта на Zoom-совещаниях. Не лишним будет подчеркнуть, что при необходимости вы снова можете вернуться в офис и адаптироваться к изменениям, которые еще может приготовить мир.

Владение технологиями. Для удаленного сотрудника обязательно нужно отметить, что он освоил Zoom, знает, как решить мелкие проблемы со своей техникой и что делать в случае проблем с домашним интернет-провайдером или внезапным отключением электроэнергии. Работодатель должен быть уверен, что с вами не будет проблем, как с профессиональной, так и с технической точки зрения.

Умение работать в команде. Этот навык важен не только для офисных работников. Несмотря на то, что удаленный работник может так и ни разу не увидеть вживую своих коллег, он должен быть не сам по себе, а частью команды. К указанному в резюме умению пользоваться корпоративной почтой и видеозвонками, расскажите на собеседовании о коммуникации в рабочих чатах, поддержке связи с коллегами с помощью современных технологий – убедите работодателя, что вы не выпадете из общей коллективной атмосферы только из-за того, что работаете дома.

График. Не все компании, которые берут на работу удаленных сотрудников, работают по стандартному графику с 9.00 до 18.00. Поэтому важно еще в резюме очертить временные рамки, когда вы можете выполнять работу или быть на связи, если работодатель требует только этого. На собеседовании уже более подробно обсудите с работодателем ваш график, чтобы избежать потом неожиданных моментов.

Наличие рабочего места. Расскажите работодателю, где вы будете работать. Для кого-то может быть не важно, работаете вы с кровати или сидите за компьютером. Но наличие у вас полноценного рабочего места со столом (не кухонным), удобным стулом, правильным освещением и расположением нужных для работы предметов, только подчеркнет вашу ответственность и самоорганизованнность.

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