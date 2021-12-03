Навыки: о чем рассказать работодателю, чтобы получить удаленную работу

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у thepoint, какими навыками нужно владеть, чтобы получить удаленную работу.
Работодатели готовы работать с полностью дистанционными работниками и точно знают, что на качестве выполнения работы это не скажется.
Если вы претендуете на вакантную должность с удаленным форматом работы, то должны иметь определенный набор качеств, которые и покажут работодателю, что с таким дистанционным сотрудником компания только выиграет.
Что нужно указать в резюме, чтобы убедить потенциального работодателя:
Самодисциплина и тайм-менеджмент. Это базовые навыки для удаленного работника. На наличие их в вашем резюме рекрутер сразу обратит внимание после опыта и достижений. Ведь для работодателя важно, чтобы работнику не нужно было писать тысячи писем напоминаний сделать очередное рабочее задание. Удаленный сотрудник должен сам контролировать процесс и соблюдать дедлайны без начальника.
Самомотивация. Этот навык перекликается с самодисциплиной, но подчеркивает не только умение выполнить поставленную задачу в определенные сроки. Здесь речь идет еще и о возможности не потерять пыл к работе без посторонней похвалы, без духа конкуренции и волшебного пинка.
Адаптивность. Расскажите работодателю, что перейти на удаленку вам было легко, вы быстро настроили рабочий процесс и не испытывали дискомфорта на Zoom-совещаниях. Не лишним будет подчеркнуть, что при необходимости вы снова можете вернуться в офис и адаптироваться к изменениям, которые еще может приготовить мир.
Владение технологиями. Для удаленного сотрудника обязательно нужно отметить, что он освоил Zoom, знает, как решить мелкие проблемы со своей техникой и что делать в случае проблем с домашним интернет-провайдером или внезапным отключением электроэнергии. Работодатель должен быть уверен, что с вами не будет проблем, как с профессиональной, так и с технической точки зрения.
Умение работать в команде. Этот навык важен не только для офисных работников. Несмотря на то, что удаленный работник может так и ни разу не увидеть вживую своих коллег, он должен быть не сам по себе, а частью команды. К указанному в резюме умению пользоваться корпоративной почтой и видеозвонками, расскажите на собеседовании о коммуникации в рабочих чатах, поддержке связи с коллегами с помощью современных технологий – убедите работодателя, что вы не выпадете из общей коллективной атмосферы только из-за того, что работаете дома.
График. Не все компании, которые берут на работу удаленных сотрудников, работают по стандартному графику с 9.00 до 18.00. Поэтому важно еще в резюме очертить временные рамки, когда вы можете выполнять работу или быть на связи, если работодатель требует только этого. На собеседовании уже более подробно обсудите с работодателем ваш график, чтобы избежать потом неожиданных моментов.
Наличие рабочего места. Расскажите работодателю, где вы будете работать. Для кого-то может быть не важно, работаете вы с кровати или сидите за компьютером. Но наличие у вас полноценного рабочего места со столом (не кухонным), удобным стулом, правильным освещением и расположением нужных для работы предметов, только подчеркнет вашу ответственность и самоорганизованнность.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какие налоги нужно уплатить при продаже недвижимостиВчера, 16:00 - 4233 13
Аналитики спрогнозировали цену газа в 2022 годуВчера, 21:10 - 1962 5
Лучшие модели автомобилей по устойчивости кузова к коррозии15 ч. назад - 1716 3
Новые размеры зарплат на ближайшие три года8 ч. назад - 2041 2
Эксперты рассказали, почему не надо хранить зимой авто в теплом гаражеВчера, 02:12 - 5859 2
Где в Украине самое дорогое и дешевое жильеВчера, 20:03 - 2686
Миллиардер назвал цену криптовалюты в 2022 году10 ч. назад - 2202
Новые размеры зарплат на ближайшие три года8 ч. назад - 2041 2
Аналитики спрогнозировали цену газа в 2022 годуВчера, 21:10 - 1962 5
Лучшие модели автомобилей по устойчивости кузова к коррозии15 ч. назад - 1716 3
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютерыПозавчера, 10:33 - 1364 5
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1914
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2456 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2581
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 695