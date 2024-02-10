Які навички будуть затребувані в майбутньому — дослідження (інфографіка) — Finance.ua
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Які навички будуть затребувані в майбутньому — дослідження (інфографіка)

Особисті фінанси
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Які навички будуть затребувані в майбутньому — дослідження (інфографіка)
Які навички будуть затребувані в майбутньому — дослідження (інфографіка)
Про те, які навчики будуть затребувані майбутньому, йшлося в дослідженні GRC. Так, 28% респондентів відмітили, що для успішної роботи їм недостатньо навичок високого рівня тайм-менеджменту, ще 22% заявили, що їм не вистачає навичок ведення перемовин.
Цікаво, що тайм-менеджменту, ще 22% заявили, що їм не вистачає навичок ведення перемовин. При цьому, що у роботодавців в пріоритеті дещо інші вимоги: критичне мислення (36%), прагнення до самовдосконалення та готовність вчитися (36%), емоційний інтелект (32%), комплексне вирішення проблем (32%).
Які навички будуть затребувані в майбутньому — дослідження (інфографіка)

На думку пошукачів, у найближчі 2−3 роки затребуваними навичками будуть:

аналітичне мислення та інноваційність (41%),
витривалість, стресостійкість і гнучкість (37%),
створення технологій та програмування (32%),
лідерство і соціальний вплив (36%),
розв’язання складних проблем (37%),
креативність та оригінальність (27%).

Що хочуть роботодавці

Навички, які будуть найбільш затребувані роботодавцями у найближчі 2−3 роки:
  • витривалість, стресостійкість та гнучкість,
  • критичне та аналітичне мислення,
  • інноваційність співробітників.
«Найближче майбутнє в Україні стане часом особливо інтенсивних змін у розвитку людського капіталу й технологій. Штучний інтелект, хмарні рішення, Big Data, діджиталізація, автоматизація — ці та інші тренди вже допомагають визначити вимоги до навичок, кваліфікацій і майбутніх професій,»
каже Лариса Онипко, HR-експертка grc.ua

ТОП-5 ключових факторів відновлення України

— це боротьба з корупцією (77%), державна політика збереження людського капіталу (53%) та створення привабливих умов праці для молоді (53%); привабливі умови для інвесторів (51%), також важливими факторами відновлення є реформування судової системи (39%) та розвиток української промисловості (39%).
Які навички будуть затребувані в майбутньому — дослідження (інфографіка)
Також поряд з реформуванням податкової системи (36%) опитані зазначили надзвичайну важливість повернення українців, що емігрували, з-за кордону (36%).

Довідка Finance.ua:

  • фахівці порталу robota.ua розповіли про нові категорії осіб, які можуть вважатися безробітними, оновлене поняття підходящої роботи, а також про методи, якими законодавець заохочує працевлаштовувати безробітних;
  • частка тіньової економіки в Україні перевищує 50%. Найактивніше в чорній та сірій зоні працює сфера торгівлі, яка «харчується» контрабандою. Переважно йдеться про ринки підакцизних товарів — бензин, тютюн, алкоголь. Крім того, до величезних бюджетних втрат призводить корупція4
  • торік із тіньової зайнятості вивели понад 210 тисяч працівників.

Як знайти роботу, якщо вам за 40 років

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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