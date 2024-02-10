Які навички будуть затребувані в майбутньому — дослідження (інфографіка) Сьогодні 08:45 — Особисті фінанси

Які навички будуть затребувані в майбутньому — дослідження (інфографіка)

Про те, які навчики будуть затребувані майбутньому, йшлося в дослідженні GRC . Так, 28% респондентів відмітили, що для успішної роботи їм недостатньо навичок високого рівня тайм-менеджменту, ще 22% заявили, що їм не вистачає навичок ведення перемовин.

Цікаво, що тайм-менеджменту, ще 22% заявили, що їм не вистачає навичок ведення перемовин. При цьому, що у роботодавців в пріоритеті дещо інші вимоги: критичне мислення (36%), прагнення до самовдосконалення та готовність вчитися (36%), емоційний інтелект (32%), комплексне вирішення проблем (32%).

На думку пошукачів, у найближчі 2−3 роки затребуваними навичками будуть:

аналітичне мислення та інноваційність (41%),

витривалість, стресостійкість і гнучкість (37%),

створення технологій та програмування (32%),

лідерство і соціальний вплив (36%),

розв’язання складних проблем (37%),

креативність та оригінальність (27%).

Що хочуть роботодавці

Навички, які будуть найбільш затребувані роботодавцями у найближчі 2−3 роки:

витривалість, стресостійкість та гнучкість,

критичне та аналітичне мислення,

інноваційність співробітників.

«Найближче майбутнє в Україні стане часом особливо інтенсивних змін у розвитку людського капіталу й технологій. Штучний інтелект, хмарні рішення, Big Data, діджиталізація, автоматизація — ці та інші тренди вже допомагають визначити вимоги до навичок, кваліфікацій і майбутніх професій,» каже Лариса Онипко, HR-експертка grc.ua

ТОП-5 ключових факторів відновлення України

— це боротьба з корупцією (77%), державна політика збереження людського капіталу (53%) та створення привабливих умов праці для молоді (53%); привабливі умови для інвесторів (51%), також важливими факторами відновлення є реформування судової системи (39%) та розвиток української промисловості (39%).

Також поряд з реформуванням податкової системи (36%) опитані зазначили надзвичайну важливість повернення українців, що емігрували, з-за кордону (36%).

Довідка Finance.ua:

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частка тіньової економіки в Україні перевищує 50%. Найактивніше в чорній та сірій зоні працює сфера торгівлі, яка «харчується» контрабандою. Переважно йдеться про ринки підакцизних товарів — бензин, тютюн, алкоголь. Крім того, до величезних бюджетних втрат призводить корупція4

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