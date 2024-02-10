Какие навыки будут востребованы в будущем — исследование (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие навыки будут востребованы в будущем — исследование (инфографика)

Личные финансы
66
Какие навыки будут востребованы в будущем — исследование (инфографика)
Какие навыки будут востребованы в будущем — исследование (инфографика)
О том, какие навыки будут востребованы в будущем, говорилось в исследовании GRC. Так, 28% респондентов отметили, что для успешной работы недостаточно навыков высокого уровня тайм-менеджмента, еще 22% заявили, что им не хватает навыков ведения переговоров.
Интересно, что тайм-менеджмента, еще 22% заявили, что им не хватает навыков ведения переговоров. При этом у работодателей в приоритете несколько иные требования: критическое мышление (36%), стремление к самосовершенствованию и готовность учиться (36%), эмоциональный интеллект (32%), комплексное решение проблем (32%).
Какие навыки будут востребованы в будущем — исследование (инфографика)

По мнению соискателей, в ближайшие 2−3 года востребованными навыками будут:

аналитическое мышление и инновационность (41%),
выносливость, стрессоустойчивость и гибкость (37%),
создание технологий и программирования (32%),
лидерство и социальное влияние (36%),
решение сложных проблем (37%),
креативность и оригинальность (27%).

Что хотят работодатели

Навыки, которые будут наиболее востребованы работодателями в ближайшие 2−3 года:
  • выносливость, стрессоустойчивость и гибкость,
  • критическое и аналитическое мышление,
  • инновационность служащих.
«Ближайшее будущее в Украине станет временем особенно интенсивных изменений в развитии человеческого капитала и технологий. Искусственный интеллект, облачные решения, Big Data, диджитализация, автоматизация — эти и другие тренды уже помогают определить требования к навыкам, квалификациям и будущим профессиям».
говорит Лариса Онипко, HR-эксперт grc.ua

ТОП-5 ключевых факторов восстановления Украины

— борьба с коррупцией (77%), государственная политика сохранения человеческого капитала (53%) и создание привлекательных условий труда для молодежи (53%); привлекательными условиями для инвесторов (51%), также важными факторами восстановления являются реформирование судебной системы (39%) и развитие украинской промышленности (39%).
Какие навыки будут востребованы в будущем — исследование (инфографика)
Также наряду с реформированием налоговой системы (36%) опрошенные отметили чрезвычайную важность возвращения эмигрировавших украинцев из-за границы (36%).

Справка Finance.ua:

  • специалисты портала robota.ua рассказали о новых категориях лиц, которые могут считаться безработными, обновленном понятии подходящей работы, а также о методах, которыми законодатель поощряет трудоустраивать безработных;
  • доля теневой экономики в Украине превышает 50%. Активнее всего в черной и серой зоне работает сфера торговли, которая «питается» контрабандой. В основном речь идет о рынках подакцизных товаров — бензине, табаке, алкоголе. Кроме того, к огромным бюджетным потерям приводит коррупция;
  • в прошлом году из теневой занятости вывели более 210 тысяч человек.

Как найти работу, если вам за 40 лет

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.