Какие навыки будут востребованы в будущем — исследование (инфографика) Сегодня 08:45 — Личные финансы

Какие навыки будут востребованы в будущем — исследование (инфографика)

О том, какие навыки будут востребованы в будущем, говорилось в исследовании GRC . Так, 28% респондентов отметили, что для успешной работы недостаточно навыков высокого уровня тайм-менеджмента, еще 22% заявили, что им не хватает навыков ведения переговоров.

Интересно, что тайм-менеджмента, еще 22% заявили, что им не хватает навыков ведения переговоров. При этом у работодателей в приоритете несколько иные требования: критическое мышление (36%), стремление к самосовершенствованию и готовность учиться (36%), эмоциональный интеллект (32%), комплексное решение проблем (32%).

По мнению соискателей, в ближайшие 2−3 года востребованными навыками будут:

аналитическое мышление и инновационность (41%),

выносливость, стрессоустойчивость и гибкость (37%),

создание технологий и программирования (32%),

лидерство и социальное влияние (36%),

решение сложных проблем (37%),

креативность и оригинальность (27%).

Что хотят работодатели

Навыки, которые будут наиболее востребованы работодателями в ближайшие 2−3 года:

выносливость, стрессоустойчивость и гибкость,

критическое и аналитическое мышление,

инновационность служащих.

«Ближайшее будущее в Украине станет временем особенно интенсивных изменений в развитии человеческого капитала и технологий. Искусственный интеллект, облачные решения, Big Data, диджитализация, автоматизация — эти и другие тренды уже помогают определить требования к навыкам, квалификациям и будущим профессиям». говорит Лариса Онипко, HR-эксперт grc.ua

ТОП-5 ключевых факторов восстановления Украины

— борьба с коррупцией (77%), государственная политика сохранения человеческого капитала (53%) и создание привлекательных условий труда для молодежи (53%); привлекательными условиями для инвесторов (51%), также важными факторами восстановления являются реформирование судебной системы (39%) и развитие украинской промышленности (39%).

Также наряду с реформированием налоговой системы (36%) опрошенные отметили чрезвычайную важность возвращения эмигрировавших украинцев из-за границы (36%).

Справка Finance.ua:

специалисты портала robota.ua рассказали о новых категориях лиц, которые могут считаться безработными, обновленном понятии подходящей работы, а также о методах, которыми законодатель поощряет трудоустраивать безработных;

доля теневой экономики в Украине превышает 50%. Активнее всего в черной и серой зоне работает сфера торговли, которая «питается» контрабандой. В основном речь идет о рынках подакцизных товаров — бензине, табаке, алкоголе. Кроме того, к огромным бюджетным потерям приводит коррупция;

в прошлом году из теневой занятости вывели более 210 тысяч человек.

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