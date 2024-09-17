Что такое голубая карта ЕС: какие страны упростили свои правила — Finance.ua

Что такое голубая карта ЕС: какие страны упростили свои правила Сегодня 13:00 — Личные финансы

Что такое голубая карта ЕС: какие страны упростили свои правила

Страны-члены ЕС Эстония и Словакия в текущем году смягчили свои критерии получения Голубой карты ЕС. Также раньше это сделали Италия, Греция и Нидерланды.

Об этом пишет schengen.news

Швеция также объявила о планах упростить некоторые действующие правила. Решение этих стран упростить предоставление Голубой карты ЕС было принято на фоне постоянной нехватки рабочей силы.

Пытаясь привлечь больше иностранцев с профессиональной квалификацией, в этом году четыре страны-члена Европейского Союза упростили свои правила голубой карты ЕС.

Голубая карта ЕС

Это документ, позволяющий высококвалифицированным работникам из стран, не входящих в ЕС, жить и работать в ЕС.

Хотя есть определенные критерии для получения Голубой карты ЕС, каждое государство-член имеет право вносить изменения в определенные правила.

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Эстония

В апреле 2024 года Эстония решила упростить пять своих правил для претендентов на Голубую карту ЕС. С тех пор иностранцы имеют право подавать заявку на получение голубой карты ЕС в Эстонии при условии, что у них пять лет профессионального опыта в соответствующей области, и больше не обязаны предоставлять образовательные квалификации.

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До вступления в силу такого изменения документ имели право подавать только иностранцы с высшим образованием.

Кроме вышеупомянутого, Эстония также уменьшила продолжительность предложения о работе и период трудоустройства, в течение которого обладатель карты имеет право находиться на территории страны.

Согласно новым правилам, иностранцы могут оставаться безработными на территории Эстонии до 3 месяцев при условии, что у них голубая карта ЕС меньше шести лет. С другой стороны, те, кто является обладателем Голубой карты ЕС более двух лет, могут оставаться безработными в Эстонии до шести месяцев.

Эстония также облегчила смену работодателя иностранцам, имеющим голубую карту ЕС. Эта группа работников теперь может сменить своего работодателя, не соблюдая критерии тестирования рынка труда.

Словакия

Учитывая текущую нехватку рабочей силы в Словакии, страна также решила упростить некоторые правила голубой карты ЕС.

Начиная с 15 июля 2024 г., Словакия смягчила пути получения профессионального опыта. Работодатели в Словакии теперь могут нанимать иностранных квалифицированных рабочих из более широкого круга претендентов.

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Кроме того, страна увеличила срок действия Голубой карты ЕС с 4 до 5 лет и снизила требования к минимальной зарплате. Минимальная зарплата для голубой карты ЕС была понижена до 1,2 средней зарплаты в стране.

Швеция

В отличие от других стран, упомянутых выше, Швеция еще не упростила свои правила голубой карты ЕС. Страна уже объявила о некоторых изменениях, которые, как ожидается, вскоре вступят в силу.

Пытаясь упростить правила получения Голубой карты ЕС, Швеция в скором времени планирует снизить требования к минимальной зарплате.

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Швеция хочет снизить порог зарплаты, чтобы иметь право на получение карты, с нынешних 1,5 среднемесячной зарплаты в Швеции до 1,25 среднемесячной зарплаты.

Это означает, что, как только новые правила будут введены, претенденты на голубую карту ЕС будут иметь право на получение документа, если они будут зарабатывать 4300 евро в месяц вместо 5200 евро.

В рамках своих мер по привлечению большего количества иностранных талантов Швеция также хочет упростить для иностранцев, имеющих шведский вид на жительство и работу, переход на голубую карту ЕС.

В дополнение к вышеизложенному, новые правила также направлены на упрощение процедуры для тех, кто имеет голубую карту ЕС, выданную другой страной ЕС, чтобы подать заявку на шведскую голубую карту ЕС.

Какие критерии приемлемости для Голубой карты ЕС

Чтобы подать заявку на Голубую карту ЕС, иностранные работники должны выполнить несколько нижеуказанных условий:

Доказать, что они имеют высшую профессиональную квалификацию.

Работать в качестве наемного работника.

Иметь годовой валовой доход, который по меньшей мере в полтора раза превышает среднюю национальную зарплату, за исключением случаев, когда применяется более низкий порог зарплаты.

Предоставить рабочий контракт в стране ЕС сроком действия не менее одного года.

Иметь все необходимые проездные документы, включая медицинскую страховку.

Доказать выполнение требований законодательства по осуществлению профессиональной деятельности в случаях, когда профессия регулируется.

Справка Finance.ua:

Ранее мы писали, что Италия, Греция и Нидерланды внесли изменения в критерии выдачи Голубой карты ЕС.

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