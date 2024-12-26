Что такое флипинг, и сколько можно на этом заработать — Finance.ua

Что такое флипинг, и сколько можно на этом заработать
При выборе вариантов инвестирования украинцы часто рассматривают драгоценные металлы, валюту, фондовые рынки и недвижимость. Хотя инвестирование в недвижимость сложное, оно имеет перспективы, учитывая изменения в ценовой политике и долгосрочные прогнозы.
Об этом рассказала CEO семейного агентства недвижимости Анна Савка-Волкошовец в комментарии редакции «Новости.Live».
Прибыль могут принести не только жилые квартиры, но и другие виды помещений.
Результативность инвестиций в недвижимость зависит от нескольких факторов, в частности:
- рыночной ситуации;
- спроса потребителей;
- актуальных трендов;
- стратегии инвестора;
- местоположения объекта и других аспектов
Важно учесть все переменные, чтобы быть уверенным в достижении желаемого финансового результата.
Эксперт отметила, что для увеличения капитала оптимальным вариантом являются инвестиции в первичный рынок на этапе начального строительства со сроком сдачи до 18 месяцев. Минимальный порог входа в декабрь 2024 года составляет 980 тыс. грн и больше.
Что такое флипинг
По ее словам, отличным вариантом для инвесторов является стать флиперами.
Это люди, которые покупают квартиры в плохом состоянии (загроможденные, с незавершенным ремонтом или слишком изношенным).
Они ремонтируют, убирают, обустраивают мебелью и техникой, создавая стильную квартиру, которую потом через несколько месяцев перепродают.
Эксперт отметила, порог входа начинается с 1,4 млн гривен, а годовой доход от флипинга может достигать 35−40%, что является отличным результатом для украинского рынка.
Учитывая условия полномасштабной войны, даже 12−15% годовых считаются очень хорошим показателем.
В общем, необходимо ориентироваться на нужды потребителей, изучать современные тренды и покупать высоколиквидные объекты, чтобы получить доход.
Речь идет о:
- небольших, но функциональных квартирах с комфортной планировкой;
- жилье в новостройках с современным ремонтом и развитой инфраструктурой;
- недвижимости в туристических городах, которую можно сдавать в краткосрочную аренду.
Прибыль могут принести не только жилые помещения. Инвестиции в коммерцию также выгодны, поскольку с восстановлением экономики фиксируется рост спроса на офисные помещения.
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Самая большая перспектива ожидает вкладчиков в бизнес-центрах крупных городов, но стоит учесть, что порог входа будет высоким.
Также эксперты рекомендуют обращать внимание на торговые помещения и локации с хорошим человеческим трафиком.
Этот вариант идеально подойдет для инвесторов, которые хотят сотрудничать с малым и средним бизнесом (кафе, салоны красоты, магазины, различные сервисы
и т. д.).
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