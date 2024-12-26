Что такое флипинг, и сколько можно на этом заработать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что такое флипинг, и сколько можно на этом заработать

Недвижимость
55
Что такое флипинг, и сколько можно на этом заработать
Что такое флипинг, и сколько можно на этом заработать
При выборе вариантов инвестирования украинцы часто рассматривают драгоценные металлы, валюту, фондовые рынки и недвижимость. Хотя инвестирование в недвижимость сложное, оно имеет перспективы, учитывая изменения в ценовой политике и долгосрочные прогнозы.
Об этом рассказала CEO семейного агентства недвижимости Анна Савка-Волкошовец в комментарии редакции «Новости.Live».
Читайте также
Прибыль могут принести не только жилые квартиры, но и другие виды помещений.
Результативность инвестиций в недвижимость зависит от нескольких факторов, в частности:
  • рыночной ситуации;
  • спроса потребителей;
  • актуальных трендов;
  • стратегии инвестора;
  • местоположения объекта и других аспектов
Важно учесть все переменные, чтобы быть уверенным в достижении желаемого финансового результата.
Читайте также
Эксперт отметила, что для увеличения капитала оптимальным вариантом являются инвестиции в первичный рынок на этапе начального строительства со сроком сдачи до 18 месяцев. Минимальный порог входа в декабрь 2024 года составляет 980 тыс. грн и больше.

Что такое флипинг

По ее словам, отличным вариантом для инвесторов является стать флиперами.
Это люди, которые покупают квартиры в плохом состоянии (загроможденные, с незавершенным ремонтом или слишком изношенным).
Они ремонтируют, убирают, обустраивают мебелью и техникой, создавая стильную квартиру, которую потом через несколько месяцев перепродают.
Читайте также
Эксперт отметила, порог входа начинается с 1,4 млн гривен, а годовой доход от флипинга может достигать 35−40%, что является отличным результатом для украинского рынка.
Учитывая условия полномасштабной войны, даже 12−15% годовых считаются очень хорошим показателем.
В общем, необходимо ориентироваться на нужды потребителей, изучать современные тренды и покупать высоколиквидные объекты, чтобы получить доход.
Речь идет о:
  • небольших, но функциональных квартирах с комфортной планировкой;
  • жилье в новостройках с современным ремонтом и развитой инфраструктурой;
  • недвижимости в туристических городах, которую можно сдавать в краткосрочную аренду.
Прибыль могут принести не только жилые помещения. Инвестиции в коммерцию также выгодны, поскольку с восстановлением экономики фиксируется рост спроса на офисные помещения.
Читайте также
Самая большая перспектива ожидает вкладчиков в бизнес-центрах крупных городов, но стоит учесть, что порог входа будет высоким.
Также эксперты рекомендуют обращать внимание на торговые помещения и локации с хорошим человеческим трафиком.
Этот вариант идеально подойдет для инвесторов, которые хотят сотрудничать с малым и средним бизнесом (кафе, салоны красоты, магазины, различные сервисы и т. д.).
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.