Что такое флипинг, и сколько можно на этом заработать — Finance.ua

Что такое флипинг, и сколько можно на этом заработать Сегодня 12:13 — Недвижимость

Что такое флипинг, и сколько можно на этом заработать

При выборе вариантов инвестирования украинцы часто рассматривают драгоценные металлы, валюту, фондовые рынки и недвижимость. Хотя инвестирование в недвижимость сложное, оно имеет перспективы, учитывая изменения в ценовой политике и долгосрочные прогнозы.

Об этом рассказала CEO семейного агентства недвижимости Анна Савка-Волкошовец в комментарии редакции «Новости.Live».

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Прибыль могут принести не только жилые квартиры, но и другие виды помещений.

Результативность инвестиций в недвижимость зависит от нескольких факторов, в частности:

рыночной ситуации;

спроса потребителей;

актуальных трендов;

стратегии инвестора;

местоположения объекта и других аспектов

Важно учесть все переменные, чтобы быть уверенным в достижении желаемого финансового результата.

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Эксперт отметила, что для увеличения капитала оптимальным вариантом являются инвестиции в первичный рынок на этапе начального строительства со сроком сдачи до 18 месяцев. Минимальный порог входа в декабрь 2024 года составляет 980 тыс. грн и больше.

Что такое флипинг

По ее словам, отличным вариантом для инвесторов является стать флиперами.

Это люди, которые покупают квартиры в плохом состоянии (загроможденные, с незавершенным ремонтом или слишком изношенным).

Они ремонтируют, убирают, обустраивают мебелью и техникой, создавая стильную квартиру, которую потом через несколько месяцев перепродают.

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Эксперт отметила, порог входа начинается с 1,4 млн гривен, а годовой доход от флипинга может достигать 35−40%, что является отличным результатом для украинского рынка.

Учитывая условия полномасштабной войны, даже 12−15% годовых считаются очень хорошим показателем.

В общем, необходимо ориентироваться на нужды потребителей, изучать современные тренды и покупать высоколиквидные объекты, чтобы получить доход.

Речь идет о:

небольших, но функциональных квартирах с комфортной планировкой;

жилье в новостройках с современным ремонтом и развитой инфраструктурой;

недвижимости в туристических городах, которую можно сдавать в краткосрочную аренду.

Прибыль могут принести не только жилые помещения. Инвестиции в коммерцию также выгодны, поскольку с восстановлением экономики фиксируется рост спроса на офисные помещения.

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Самая большая перспектива ожидает вкладчиков в бизнес-центрах крупных городов, но стоит учесть, что порог входа будет высоким.

Также эксперты рекомендуют обращать внимание на торговые помещения и локации с хорошим человеческим трафиком.

Этот вариант идеально подойдет для инвесторов, которые хотят сотрудничать с малым и средним бизнесом (кафе, салоны красоты, магазины, различные сервисы и т. д. ).

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