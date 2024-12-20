Долгосрочная аренда квартир: как изменился спрос и критерии выбора в 2024 году — Finance.ua
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Долгосрочная аренда квартир: как изменился спрос и критерии выбора в 2024 году

Личные финансы
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Долгосрочная аренда квартир: как изменился спрос и критерии выбора в 2024 году
Долгосрочная аренда квартир: как изменился спрос и критерии выбора в 2024 году, freepik
За январь-октябрь 2024 года спрос на аренду жилья вырос на 8.4% по сравнению с 2023 годом. Это связано прежде всего с миграцией/эвакуацией украинцев с прифронтовых территорий в относительно безопасные города, переездами из-за работы, потребностью в отдельном жилье или изменением условий проживания. Пик интереса к аренде пришелся на август, когда студенты и семьи с детьми готовятся к новому учебному году.
Об этом говорится в исследовании «OLX Недвижимость».
Инфографика: OLX Недвижимость
Инфографика: OLX Недвижимость
Среди арендаторов главными критериями выбора жилья являются цена, район и близость к остановкам транспорта или работе. В то же время по сравнению с прошлым годом более весомыми для украинцев стали следующие критерии: наличие дополнительного питания, этаж расположения квартиры, автономное отопление и доступ к бомбоубежищу.
Инфографика: OLX Недвижимость
Инфографика: OLX Недвижимость
В 2024 году количество активных объявлений о долгосрочной аренде по всей Украине уменьшилось на 11%, в то время как количество откликов выросло на 2%. Наиболее востребованными остаются однокомнатные (количество откликов выросло на 4%) и двухкомнатные квартиры. В общей сложности медианная цена аренды квартир выросла на 20% и достигла 12 000 грн.
Рост цен наблюдался для всех типов квартир: 1-, 2- и 3-комнатных, в пределах от 18% до 24%. Предложение уменьшается, спрос продолжает расти (в среднем 11 откликов на одно объявление), что привело к повышению цен.
Инфографика: OLX Недвижимость
Инфографика: OLX Недвижимость
Среди 1-, 2- и 3-комнатных квартир спрос стабильно растет с января по август включительно, а в сентябре начинает снижаться. В то же время предложение начинает расти в октябре в период сниженного спроса.
Инфографика: OLX Недвижимость
Инфографика: OLX Недвижимость
Инфографика: OLX Недвижимость
Инфографика: OLX Недвижимость
Напомним, по данным OLX Недвижимость, вторичный рынок продажи/покупки жилья все еще не достиг довоенных показателей из-за депопуляции, снижения платежеспособности и неопределенности относительно будущего, которая создает отложенный спрос на покупку. Однако программа «єОселя» поддержала этот сегмент, предоставив возможность покупки жилья в кредит: 69% опрошенных знают о программе, 8% уже воспользовались ею, а 36% планируют.
По материалам:
Finance.ua
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