Сколько стоит арендовать квартиру или дом на Новый год в Киеве и окрестностях — Finance.ua

Сколько стоит арендовать квартиру или дом на Новый год в Киеве и окрестностях Сегодня 13:02 — Недвижимость

Сколько стоит арендовать квартиру или дом на Новый год в Киеве и окрестностях

Спрос на аренду посуточно традиционно вырос в начале декабря, когда киевляне начали искать локации для празднования.

Потенциальные клиенты предпочитают квартиры и дома с автономным питанием и отоплением, современной и просторной планировкой. Для квартир весомым плюсом будет близость к метро или же крупным паркингам, в случае необходимости укрытия, пишет Delo.ua.

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Как подчеркнул руководитель развития продуктов Dim. Ria Виталий Поберезский, рынок активизировался еще в конце ноября. Не помешали росту интереса ни отключение электроэнергии, ни постоянные тревоги в Киеве.

Средняя цена посуточной аренды квартир в Киеве на начало декабря 2024 года составляет 1 300 гривен за одни сутки, что на 11% больше, чем в ноябре-декабре 2023 года. В то время средняя стоимость была на уровне 1100 грн/сутки.

В первой половине декабря 2024 года распределение цен выглядело так:

25% предложений имеют стоимость ниже 900 грн;

50% — ниже 1092 грн;

75% — ниже 1307 грн.

В то же время, максимальная цена за сутки в непраздничные дни в 2024 году выросла до 2 тысяч гривен против 1,875 грн в 2023 году. Однако праздничная наценка на арендные ставки обычно составляет 100−150%.

Обычно в довоенное время квартира недалеко от Майдана Незалежности или Софийской площади для небольшой компании обходилась в сумму от $100 в сутки, для большой — от $300 и более.

Квартиры на Новый год: цены на аренду в декабре 2024-го

Цены на аренду посуточно в Киеве варьируются в зависимости от количества комнат, района и класса жилья.

Ориентировочные цены на «новогодние» квартиры в столице:

1-комнатные апартаменты могут стоить от 800 до 1500 грн в сутки. К примеру, квартира на Лесном массиве — 900 грн, а квартира в центре на Печерске — 1 500 грн.

в сутки. К примеру, квартира на Лесном массиве — 900 грн, а квартира в центре на Печерске — 1 500 грн. 2-комнатные апартаменты обычно сдаются за 1000−2000 грн в сутки. Так, 2-комнатная квартира в центре по ул. Леси Украинки обойдется в 1800 грн.

в сутки. Так, 2-комнатная квартира в центре по ул. Леси Украинки обойдется в 1800 грн. 3-комнатные апартаменты имеют ценовой диапазон от 1500 до 2500 грн в сутки. К примеру, трехкомнатная квартира в центре на Печерске стоит 1 800 грн.

Цены на аренду домов в Киевской области

Спрос на посуточную аренду в канун новогодних праздников способствовал заметному росту цен, особенно среди квартир в Киеве, где средняя цена выросла на 11%. Для домов в Киевской области подорожание составило чуть менее 5%. Максимальные цены на дома остаются стабильными.

По данным DIM. RIA, средняя стоимость посуточной аренды частного дома Киевской области в первой половине декабря составляет уже 10,7 тыс. грн/сутки, что примерно на 5% больше, чем в ноябре-декабре 2023 года, когда она была на уровне 10,2 тыс. грн за сутки.

В 2024 году распределение цен на усадьбы выглядит так: 25% всех предложений стоят менее 5500 грн; 50% - менее 9450 грн; 75% - менее 13 000 грн.

Максимальная цена остается неизменной по сравнению с прошлым годом и составляет 40 000 грн за сутки аренды частного дома в Киевской области.

В 2023 году нижний ценовой диапазон был существенно дешевле: 25% всех предложений были со стоимостью ниже 3150 грн, а 50% — ниже 5500 грн. Однако распределение высших ценовых категорий было более равномерным: в частности, 75% предложений имели стоимость до 15 500 гривен.

В то же время, на новогодний период цены на аренду домов в Киеве и пригороде значительно растут из-за высокого спроса, отметила Луханина. Примерные цены в сутки:

Дома до 6 человек (с небольшой территорией или стандартный оснащением): от 8 000 до 12 000 грн в сутки, в зависимости от района и условий. К примеру, дом на Осокорках с зоной барбекю и бассейном предлагается за 8 000 грн.

(с небольшой территорией или стандартный оснащением): от 8 000 до 12 000 грн в сутки, в зависимости от района и условий. К примеру, дом на Осокорках с зоной барбекю и бассейном предлагается за 8 000 грн. Дома на 10−15 человек (с большим двором, сауной или бассейном): 10 000−20 000 грн в сутки. Например, дом в Бориспольском районе с банкетным залом на 40 человек и BBQ-зоной стоит от 15 000 грн.

(с большим двором, сауной или бассейном): 10 000−20 000 грн в сутки. Например, дом в Бориспольском районе с банкетным залом на 40 человек и BBQ-зоной стоит от 15 000 грн. Элитные варианты с дизайнерским интерьером, бассейном или видом на Днепр могут стоить 20 000−30 000 грн в сутки и больше в зависимости от спецификаций и локации.

Діло По материалам:

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