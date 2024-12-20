Как изменилась стоимость квартир и домов по Украине в 2024 году — Finance.ua

Как изменилась стоимость квартир и домов по Украине в 2024 году Сегодня 08:02 — Недвижимость

Как изменилась стоимость квартир и домов по Украине в 2024 году, freepik

В 2024 году большинство городов демонстрируют рост цен, особенно в западных и центральных областях Украины. В областных центрах, находящихся под обстрелами врага и приближенных к зоне боевых действий, цены снижаются.

Об этом говорится в исследовании «OLX Недвижимость».

Киев остается лидером по стоимости квартир среди областных центров, за ним — Львов и Ужгород. Наибольший рост цен на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры зафиксирован в Ровно. Также заметный рост произошел в Луцке и Житомире — от 7% до 29%, что обусловлено более безопасным расположением и спросом со стороны внутренне перемещенных лиц.

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Стоимость покупки 1-комнатной квартиры в долларах за год значительно выросла в Луцке (+29%), Ивано-Франковске (+29%), Ровно (+19%) и Львове (+17%). В Киеве, Одессе, Хмельницком и Николаеве стоимость осталась на уровне 2023 года. Существенно снизились цены в Херсоне (-21%) и в Запорожье (-16%), Харькове (-14%) и Днепре (-13%).

Инфографика: OLX Недвижимость

В сегменте двухкомнатных квартир лидерами по росту цены в долларах стали Ровно и Луцк, где за год стоимость увеличилась на 22% и 20% соответственно. Также заметный рост цен произошел в Ужгороде (+17%), Ивано-Франковске (+13%), Виннице (+12%) и Житомире (+11%).

В столице самая высокая стоимость 2-комнатной квартиры по Украине (+2% за год). Во Львове рост цены на 6%. В Одессе цены остались на уровне 2023 года. Наибольшее снижение стоимости наблюдается в Херсоне и в Запорожье (-12%).

Инфографика: OLX Недвижимость

Медианная стоимость трехкомнатных квартир значительно выросла в Ровно (+21%), Ивано-Франковске (+13%), Хмельницком (+11%) и Полтаве (+11%). Также цена заметно изменилась в Ужгороде — на 8% и Житомире (+7%). В Одессе, Львове и Киеве цены остались на уровне 2023 года. В то же время снижение было зафиксировано в Днепре (-13%) и Харькове (-12%).

Инфографика: OLX Недвижимость

В 2024 году стоимость покупки домов за год выросла почти во всех областных центрах Украины, кроме Сум (-15%), Запорожья (-8%), Херсона (-5%), Полтавы (-5%) и Днепра (-9%)). Наибольший рост произошел в Ивано-Франковске (+46%), Харькове (+32%), Тернополе (+24%), Ровно (+22%) и Житомире (+21%).

Инфографика: OLX Недвижимость

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