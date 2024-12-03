Новый военный сбор: налоги на сделки с недвижимостью выросли почти вдвое — мнение эксперта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новый военный сбор: налоги на сделки с недвижимостью выросли почти вдвое — мнение эксперта

Недвижимость
244
Новый военный сбор: налоги на сделки с недвижимостью выросли почти вдвое — мнение эксперта
Новый военный сбор: налоги на сделки с недвижимостью выросли почти вдвое — мнение эксперта
Верховная Рада существенно повысила налоги, и для большинства украинцев военный сбор вырос с 1,5% до 5%. Новый размер сбора, который вступил в силу с 1 декабря, распространяется на большинство сделок с недвижимостью.
В частности, теперь все сделки, облагаемые налогом с доходов физических лиц, будут включать и 5% военного сбора.
Об этом сообщила президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Елена Гайдамаха в Facebook.
Новые правила, которыми вводится 5% военного сбора на определенные операции с недвижимостью, создают существенную финансовую нагрузку как на продавцов, так и на покупателей.
По ее словам, «пока даже сложно представить себе, как отреагирует на это рынок недвижимости, как изменится или не изменится количество спроса и предложения и что произойдет с ценами».
Изменения затрагивают широкий спектр сделок, в частности:
  • Все объекты, где право собственности менее 3-х лет, и всем новостройкам, следовательно, это все сделки по єОселя (кроме наследства).
  • Если это вторая или более продажа недвижимости в календарном году.
  • Если это продажа коммерческой недвижимости.
  • Нерезиденты и иностранцы, если дарят или принимают по наследству.
«Точно могу сказать, что покупателям легче не станет. Особенно покупателям по государственным программам. Ведь в таких сделках есть нюансы: время ожидания согласования и финансирования, неудобства со снятием средств продавцами. И владельцы обычно соглашаются на эти неудобства при условии, что покупатель будет платить их налоги. А теперь сумма налогов станет почти вдвое больше», — объяснила Гайдамаха.
Эксперт считает, что в ближайшее время рынок недвижимости будет переживать значительные колебания. С одной стороны, может сократиться количество сделок, с другой — подорожание объектов из-за увеличения налогов.
При этом дополнительные средства для государственного бюджета выглядят впечатляющими.
«Если прикинуть, что в каждой области, кроме оккупированных, ежедневно совершается хотя бы 10 сделок, где возникает налог на военный сбор, со стоимостью недвижимости $50 000, то каждый день в госбюджет поступит $500 000. А за месяц (рабочие дни) это $12 млн. Надеюсь только на то, что средства дойдут до тех, кому они сейчас так необходимы на нуле, а не осядут в чьем-то тепленьком кармане», — отметила президент АСНУ.

Историческое повышение налогов: главное о новых изменениях

По материалам:
Коммерсант-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.