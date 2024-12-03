Новый военный сбор: налоги на сделки с недвижимостью выросли почти вдвое — мнение эксперта Сегодня 09:00 — Недвижимость

Новый военный сбор: налоги на сделки с недвижимостью выросли почти вдвое — мнение эксперта

Верховная Рада существенно повысила налоги, и для большинства украинцев военный сбор вырос с 1,5% до 5%. Новый размер сбора, который вступил в силу с 1 декабря, распространяется на большинство сделок с недвижимостью.

В частности, теперь все сделки, облагаемые налогом с доходов физических лиц, будут включать и 5% военного сбора.

Об этом сообщила президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Елена Гайдамаха в Facebook.

Новые правила, которыми вводится 5% военного сбора на определенные операции с недвижимостью, создают существенную финансовую нагрузку как на продавцов, так и на покупателей.

По ее словам, «пока даже сложно представить себе, как отреагирует на это рынок недвижимости, как изменится или не изменится количество спроса и предложения и что произойдет с ценами».

Изменения затрагивают широкий спектр сделок, в частности:

Все объекты, где право собственности менее 3-х лет, и всем новостройкам, следовательно, это все сделки по єОселя (кроме наследства).

Если это вторая или более продажа недвижимости в календарном году.

Если это продажа коммерческой недвижимости.

Нерезиденты и иностранцы, если дарят или принимают по наследству.

«Точно могу сказать, что покупателям легче не станет. Особенно покупателям по государственным программам. Ведь в таких сделках есть нюансы: время ожидания согласования и финансирования, неудобства со снятием средств продавцами. И владельцы обычно соглашаются на эти неудобства при условии, что покупатель будет платить их налоги. А теперь сумма налогов станет почти вдвое больше», — объяснила Гайдамаха.

Эксперт считает, что в ближайшее время рынок недвижимости будет переживать значительные колебания. С одной стороны, может сократиться количество сделок, с другой — подорожание объектов из-за увеличения налогов.

При этом дополнительные средства для государственного бюджета выглядят впечатляющими.

«Если прикинуть, что в каждой области, кроме оккупированных, ежедневно совершается хотя бы 10 сделок, где возникает налог на военный сбор, со стоимостью недвижимости $50 000, то каждый день в госбюджет поступит $500 000. А за месяц (рабочие дни) это $12 млн. Надеюсь только на то, что средства дойдут до тех, кому они сейчас так необходимы на нуле, а не осядут в чьем-то тепленьком кармане», — отметила президент АСНУ.

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