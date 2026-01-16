Что разрешат украинцам в комендантский час Сегодня 13:00 — Личные финансы

Что разрешат украинцам в комендантский час

На фоне массированных атак рф по энергетической инфраструктуре в Украине меняют правила комендантского часа.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Украинцам разрешат передвигаться по улицам в ночное время, но исключительно с целью добраться до Пунктов несокрушимости.

По его словам, из-за ударов по энергетике в стране введен режим чрезвычайной ситуации, который должен обеспечить четкую координацию работы всех служб на уровне столицы, регионов и общин.

«На меня как на Первого вице-премьер-министра — министра энергетики возложены полномочия руководителя работ по ликвидации ее последствий», — отметил Шмыгаль.

Он также очертил список решений, принятых совместно с правительством. В частности, усиливается работа Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике и отдельного штаба электроэнергетических систем Киева и Киевской области. Первые заседания обеих структур уже состоялись.

Читайте также В Украине не осталось электростанций, которые не подвергались ударам рф

Кроме того, меняются правила передвижения во время комендантского часа: люди смогут свободно выходить на улицу, в частности ночью, чтобы добраться до Пунктов несокрушимости.

Правительство также рекомендует НКРЭКУ в максимально сжатые сроки пересмотреть и упростить процедуры подключения резервного энергетического оборудования к сетям. Предполагается, что рассмотрение и согласование проектов продлится до двух дней, столько же времени отводится на получение технических условий, обследование и опломбирование узлов учета.

Принято решение о перераспределении резервного оборудования между регионами с учетом потребностей объектов жизнеобеспечения. Также государственным компаниям, в частности, «Укрзализныце» и НАК «Нафтогаз», поручено срочно обеспечить закупку импортной электроэнергии в течение отопительного сезона 2025/26 годов в объеме не менее 50% от общего потребления.

В то же время в Украине не осталось ни одной электростанции, которая за время войны не подвергалась ударам российских оккупантов. Выбиты тысячи мегаватт генерации.

Как отметил министр, по объектам критической инфраструктуры россия работает всем своим арсеналом: баллистика, крылатые ракеты, модернизированные дроны. За прошлый год они нанесли по энергетике 612 целенаправленных комбинированных атак.

Справка Finance.ua:

Сейчас в Киеве и Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и во всех прифронтовых общинах. По всей стране действуют ограничения, как для бытовых потребителей, так и для промышленности и бизнеса.

Украинские сети автозаправочных станций фиксируют значительный рост спроса на горючее на фоне массированных обстрелов энергетической инфраструктуры и длительных отключений электроэнергии.

В Киеве уже смонтировано 5 когенерационных установок с защитой второго уровня. Об этом рассказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев. Речь идет об общей мощности в 66 мегаватт. Пантелеев отмечает, что это не возместит потребление города, но станции помогут с поддержкой отдельных объектов.

При определенных условиях возможны изменения в энергосистеме, которые могут повлиять на работу энергосистемы и прохождение отопительного сезона. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев отмечает, что один из базовых сценариев не предусматривает потери целостности энергосистемы или контроля над ней, однако такой вариант он считает маловероятным. В то же время, специалист очертил другие возможные сценарии, которые будут определять дальнейшую ситуацию в энергетике.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.