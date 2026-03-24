Что на самом деле требует МВФ от Украины — объяснение экономиста

Заявления о том, что Международный валютный фонд заставляет Украину принимать непопулярные решения, в большинстве случаев манипулятивные. Значительная часть требований Фонда касается антикоррупционных изменений и реформ, выгодных самой Украине.

На чем делается акцент

По словам экономиста, значительная часть требований международных партнеров касается системных изменений — борьбы с коррупцией и реформирования государственных институций. В частности, именно под давлением МВФ в Украине продвигается перезагрузка таможни и уже прошла реформа Бюро экономической безопасности (БЭБ).

«Абсолютное большинство требований МВФ — это положительные, полезные антикоррупционные вещи или институциональные реформы», — отмечает он.

Налоговые изменения

Также Гетьман рассказал о нескольких налоговых изменениях, которые считают полезными для украинской экономики.

В частности, речь идет о внедрении системы налогообложения для иностранных маркетплейсов, которая должна выровнять условия конкуренции между украинскими производителями и импортом.

«Если нет НДС на китайские товары — с „Temu“, „AliExpress“ и т. д. , но есть НДС на такие же украинские товары, то это искажает конкуренцию и уничтожает наших производителей», — говорит экономист.

Также, по его словам, позитивной является инициатива по выводу в «белую» экономику сотен тысяч самозанятых из-за налогообложения цифровых платформ.

Вопросы тарифов

Отдельно Гетман прокомментировал распространенный тезис о том, что МВФ якобы вынуждает Украину повышать тарифы.

По его словам, Фонд действительно настаивает на сокращении дефицита бюджета, но конкретные способы достижения этого решаются вместе с украинским правительством и не разглашаются.

«Широким требованием МВФ всегда было и то, чтобы мы максимально собирали средства, максимально расширяли налоговую базу и сокращали те льготы, которые наносят ущерб бюджету», — подытожил он.

Таким образом, часть заявлений о «требованиях МВФ» может быть лишь политической риторикой, однако, в большинстве случаев, речь идет о договоренностях, которые Украина берет на себя добровольно в обмен на финансовую поддержку.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что вопрос введения НДС для ФЛП стал одним из ключевых в переговорах Украины с МВФ. Власти ищут компромиссное решение, которое позволит сохранить финансирование и не создать чрезмерное давление на бизнес. Требование МВФ по НДС направлено на борьбу со схемами уклонения от налогообложения. По замыслу Международного валютного фонда, это позволит устранить все лазейки во избежание налогообложения.

Международный валютный фонд дал Украине время до конца марта, чтобы выполнить ключевые условия программы финансирования, в частности, принять решение о повышении налогов. В противном случае дальнейшее получение средств может оказаться под угрозой.

Комерсант український По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.