Что на самом деле происходит с «денежной машиной» путина — The Economist (3 фактора) Сегодня 21:00

Что на самом деле происходит с «денежной машиной» путина — The Economist (3 фактора)

С конца 2024 года экономический рост в россии в годовом исчислении снизился с примерно 5% до нуля. Об этом свидетельствует индекс, который составляет банк Goldman Sachs.

Об этом сообщает журнал The Economist

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Уточняется, что это подтвердил российский инвестиционный банк развития ВЭБ в своей оценке ежемесячного роста экономики. Показатель делового оборота, который составляет Сбербанк, также рухнул.

В российском правительстве признали, что «что-то происходит». В начале апреля Центробанк рф сообщил, что в последнее время «в ряде отраслей было зафиксировано снижение объемов производства из-за резкого падения спроса».

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По данным издания, после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году экономисты предсказывали сокращение годового ВВП в России до 15%. В итоге он упал на 1,4% в том же году, а затем вырос на 4,1% в 2023 году и на 4,3% в 2024 году.

Журналисты выделили три фактора, объясняющих снижение экономического роста в рф в годовом исчислении. Первый связан с тем, что российский Центробанк называет «структурной трансформацией» экономики.

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Если до начала полномасштабной войны она была обращена на Запад и допускала частное предпринимательство, то с 2022 года она превратилась в военную экономику, обращенную на Восток. Эта трансформация требовала огромных инвестиций.

Вторым фактором эксперты назвали монетарную политику. Отмечено, что инфляция в россии уже несколько месяцев превышает целевой показатель Центробанка в 4% в годовом исчислении, а в феврале и марте она превышала 10%.

«Одна из причин этого — огромные военные расходы, а также нехватка рабочей силы, вызванная призывом в армию и эмиграцией квалифицированных работников. В прошлом году номинальная зарплата выросла на 18%, что заставило компании поднять цены. В ответ Центральный банк закрутил гайки. 25 апреля он принял решение оставить базовую процентную ставку на уровне 21% - самом высоком с начала 2000-х годов», — пишут в издании.

Третьим фактором назвали ухудшение внешних условий на фоне торговой войны США, из-за которой рухнули цены на нефть:

«По мере снижения экспортных поступлений падение цен на нефть оказывает непосредственное влияние и на реальный сектор экономики. Государственная казна уже чувствует удар».

В частности, в марте налоговые поступления в рф от нефти и газа упали на 17% в годовом исчислении. А 22 апреля агентство Reuters сообщило, что российское правительство ожидает резкого замедления темпов роста продаж нефти и газа в текущем году.

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УНІАН По материалам:

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