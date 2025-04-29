Opel существенно снизил цену на Astra Electric — Finance.ua

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Opel существенно снизил цену на Astra Electric

Фондовый рынок
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Opel существенно снизил цену на Astra Electric
Opel существенно снизил цену на Astra Electric
Opel активно расширяет свое присутствие на рынке электромобилей Европы. Недавно изготовитель существенно снизил цену на электрическую версию Astra в комплектации Edition.
Скидка составляет более 8500 евро, что снизило стоимость автомобиля с 40 304 до 31 711 евро. Эта цена не учитывает дополнительные государственные субсидии, которые могут сделать автомобиль еще более доступным.
Astra Electric построен на платформе EMP2 концерна Stellantis и оборудован электромотором мощностью 156 л.с., передающим крутящий момент на передние колеса. Батарея емкостью 54 кВтч (51 кВтч полезных) обеспечивает запас хода до 419 км по циклу WLTP. Благодаря поддержке быстрой зарядки до 100 кВт заряд от 20 до 80% восстанавливается всего за 26 минут.
На фоне стремительного роста интереса к моделям BYD Dolphin и MG4, Opel делает все, чтобы сохранить конкурентоспособность своего электрокара в классе компактных хэтчбеков. Astra Electric предлагает практичный салон, а также версию универсала с минимальной потерей автономности, что делает его одним из самых сбалансированных предложений в сегменте.
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По материалам:
Ampercar
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