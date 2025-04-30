Amazon начала запускать на орбиту спутники и готовится стать конкурентом для Starlink — Finance.ua

Amazon начала запускать на орбиту спутники и готовится стать конкурентом для Starlink 30.04.2025, 00:37 — Технологии&Авто

Amazon начала запускать на орбиту спутники и готовится стать конкурентом для Starlink

Американская корпорация Amazon успешно вывела на орбиту первую партию спутников в рамках проекта Kuiper, целью которого является создание собственной сети спутникового интернета и связи.

Ракета-носитель Atlas V с 27 спутниками на борту стартовала с мыса Канаверал в США в понедельник, 28 апреля, в 19.00 по местному времени, отчиталась компания-производитель ракеты United Launch Alliance.

Первоначально запуск Atlas V был запланирован на начало апреля, но был перенесен из-за неподходящей погоды.

После размещения спутники начнут вращаться на низкой околоземной орбите на высоте около 630 км.

В рамках проекта Amazon планирует вывести на орбиту в ближайшие годы более 3200 спутников, которые будут работать совместно с 12 наземными станциями.

Предполагается, что эта система обеспечит широкополосный доступ в Интернет как минимум со скоростью до 400 Мбит/с — с возможностью увеличения до 1 Гбит/с.

Для запуска устройств на орбиту Amazon намерена использовать не только ракеты компании Blue Origin, которая принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, но и приобрела запуск новых ракет в Европе.

С запуском спутников Amazon официально приступила к гонке не только со Starlink, но и с другими операторами спутникового интернета.

SpaceX запустила первую партию спутников в 2019 году — сейчас на орбите находится более 6750 аппаратов, обслуживающих более 5 млн человек во всем мире.

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