Компания Джеффа Безоса «Blue Origin» запустила первую ракету в космос — Finance.ua
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Компания Джеффа Безоса «Blue Origin» запустила первую ракету в космос

Технологии&Авто
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Компания Джеффа Безоса «Blue Origin» запустила первую ракету в космос
Компания Джеффа Безоса «Blue Origin» запустила первую ракету в космос
Ракета New Glenn космической компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса 16 января была запущена в космос.
Об этом сообщает The Guardian.
Ракета высотой 30 этажей, заполненная жидким кислородом и метаном, запущена из Флориды около 2:00 по восточному времени (7:00 по Гринвичу) со стартовой площадки Blue Origin на станции Космических сил на мысе Канаверал.
Запуск состоялся со второй попытки. Первую ракету планировали запустить 13 января, но пришлось отложить запуск из-за технических проблем.
Компания вела прямую трансляцию при запуске. За ней наблюдали сотни сотрудников Blue Origin в штаб-квартире в Кенте (штат Вашингтон) и ракетном заводе на мысе Канаверал во Флориде.
Жители восточного побережья Флориды под открытым небом наблюдали за запуском ракеты.
Запуск ракеты — кульминация десятилетнего и многомиллиардного пути развития, содержащая попытку посадить первую ступень ракеты-носителя New Glenn на баржу в Атлантическом океане через 10 минут после старта. Вторая ступень ракеты продолжит движение к орбите.
Внутри грузового отдела New Glenn расположен первый прототип корабля Blue Ring — маневренного космического корабля, который компания планирует продавать Пентагону и коммерческим клиентам для выполнения миссий по обеспечению нацбезопасности и обслуживанию спутников.
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