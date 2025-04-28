россия расширяет военные базы у границы с НАТО — WSJ Сегодня 18:20

россия расширяет военные базы и готовится перебросить больше войск в приграничные регионы со странами НАТО.

Как отмечается, в Петрозаводске, расположенном в 160 км от Финляндии, военные инженеры рф расширяют базы. Там кремль планирует создать новый армейский штаб для командования десятками тысяч военнослужащих в течение нескольких лет.

По данным западных военных и разведки, эти солдаты, многие из которых сейчас служат на передовой в Украине, должны стать основой российской армии, которая готовится к противостоянию с Организацией Североатлантического договора. Кремль расширяет призыв в армию, увеличивает производство оружия и модернизирует железнодорожные линии в приграничных районах.

Военные эксперты в самой россии указывают, что активность вдоль финской границы является частью подготовки кремля к потенциальному конфликту с НАТО. По их словам, по возвращении из Украины российские войска будут рассматривать Финляндию как противника.

россия в этом году увеличила военные расходы более чем на 6% ВВП, к началу войны этот показатель составлял 3,6%. К примеру, в прошлом году США потратили на оборону 3,4% ВВП, а средний показатель среди стран ЕС составил 2,1%. По словам командующего американскими силами в Европе Кристофера Каволи, российская армия сейчас превышает свою довоенную численность.

В февральском отчете датская разведывательная служба предупредила, что россия может начать широкомасштабную войну в Европе в течение пяти лет, если НАТО будет слабой. Западные военные чиновники предупреждают, что прекращение огня в Украине позволит российским военным быстрее перевооружиться.

Некоторые страны НАТО на восточном фланге укрепляют свои границы с помощью противотанковых и других заграждений и траншей. Польша, Эстония, Латвия и Литва вышли из международного договора о запрете противопехотных мин.

Западные официальные лица ссылаются на тайные операции, которые россия, как считают, проводила в Европе в течение последних лет, как доказательство решимости москвы дестабилизировать Запад и отомстить за его поддержку Украины.

Чтобы сосредоточить силы на западе, рф в прошлом году реформировала военную структуру, создав новые военные округа, ориентированные на оборону Москвы и Санкт-Петербурга. В столичном военном округе налаживается интеграция транспортной сети с беларусью. Основное расширение происходит в Ленинградском военном округе, граничащем с Эстонией, Латвией и Финляндией. Западные разведданные указывают, что бригады здесь будут расширены до дивизий численностью около 10 тысяч военнослужащих.

россия планирует построить новые казармы и учебные площадки, а также модернизировать арсеналы и железнодорожные пути, чтобы учесть растущее количество войск в Петрозаводске и его окрестностях. Новая инфраструктура будет включать складские помещения и жилье для военнослужащих, сообщил Эмиль Кастехелми из финской организации Black Bird Group, которая анализирует спутниковые снимки российских военных объектов.

По данным группы, россия также активно прокладывает железнодорожные пути вдоль границ с Финляндией, Норвегией, а также к югу от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией.

Укрінформ По материалам:

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