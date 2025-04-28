Подсанкционные россияне купили «золотые» паспорта Мальты Сегодня 10:13

Российские богачи купили себе «золотые мальтийские паспорта», чтобы избежать санкций, введенных против них за войну россии против Украины, пишет Financial Times.

Российский бизнесмен, владелец угольных и газовых компании Альберт Авдолян, попавший под санкции ЕС из-за войны москвы против Украины, может избежать ограничений на въезд в Евросоюз благодаря мальтийскому паспорту, полученному по схеме «золотых» виз.

Авдолян, ставший гражданином Мальты в 2015 году, является одним из семерых человек, которые получили мальтийский паспорт и после этого были внесены в санкционные списки США, ЕС или Украины.

Среди общей группы из 16 человек, воспользовавшихся схемой гражданства за деньги, есть не только фигуранты санкционных списков, но и известные политические лица, которые потенциально повышают риски коррупции.

Европейская комиссия подала иск против Мальты, заявив:

«Ценности ЕС не продаются. Схемы гражданства для инвесторов — это нарушение законодательства ЕС… их следует отменить».

Ожидается, что Европейский суд примет решение во вторник. Эка Ростомашвили из Transparency International подчеркнула: «Для некоторых это страховой полис, для некоторых это стратегия выхода… эти схемы очень проблематичны по нескольким причинам. Это открывает двери ЕС, а не только Мальты».

Ростомашвили отметила, что часто заявки на паспорта подаются непосредственно перед тем, как на человека будут наложены санкции или перед крупными скандалами и уголовными преследованиями.

Мальтийский паспорт позволяет открывать счета, бизнесы в ЕС и путешествовать без визы во многие страны. Подавая заявку в 2014 году, Авдолян высоко оценил Мальту за «надежность, безопасность, мир, спокойствие и приятных людей».

Другими владельцами паспортов стали лица, которые позже внесли в санкции США и Украины. Например, Евгения Владимировна Бернова, обвиняемая США в пособничестве российскому ВПК.

Бернова заявила, что она получила гражданство после «тщательного и многоуровневого процесса надлежащей проверки» и имела «настоящие связи с Мальтой», инвестируя в кинопроизводство. Она назвала санкции «ложным пониманием со стороны властей США».

По крайней мере, один мальтийский паспорт был аннулирован. Среди политических деятелей с мальтийскими паспортами — принц Халед из Саудовской Аравии и его сыновья.

УНІАН По материалам:

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