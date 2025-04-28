Подсанкционные россияне купили «золотые» паспорта Мальты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Подсанкционные россияне купили «золотые» паспорта Мальты

21
Российские богачи купили себе «золотые мальтийские паспорта», чтобы избежать санкций, введенных против них за войну россии против Украины, пишет Financial Times.
Российский бизнесмен, владелец угольных и газовых компании Альберт Авдолян, попавший под санкции ЕС из-за войны москвы против Украины, может избежать ограничений на въезд в Евросоюз благодаря мальтийскому паспорту, полученному по схеме «золотых» виз.
Авдолян, ставший гражданином Мальты в 2015 году, является одним из семерых человек, которые получили мальтийский паспорт и после этого были внесены в санкционные списки США, ЕС или Украины.
Среди общей группы из 16 человек, воспользовавшихся схемой гражданства за деньги, есть не только фигуранты санкционных списков, но и известные политические лица, которые потенциально повышают риски коррупции.
Европейская комиссия подала иск против Мальты, заявив:
«Ценности ЕС не продаются. Схемы гражданства для инвесторов — это нарушение законодательства ЕС… их следует отменить».
Ожидается, что Европейский суд примет решение во вторник. Эка Ростомашвили из Transparency International подчеркнула: «Для некоторых это страховой полис, для некоторых это стратегия выхода… эти схемы очень проблематичны по нескольким причинам. Это открывает двери ЕС, а не только Мальты».
Ростомашвили отметила, что часто заявки на паспорта подаются непосредственно перед тем, как на человека будут наложены санкции или перед крупными скандалами и уголовными преследованиями.
Мальтийский паспорт позволяет открывать счета, бизнесы в ЕС и путешествовать без визы во многие страны. Подавая заявку в 2014 году, Авдолян высоко оценил Мальту за «надежность, безопасность, мир, спокойствие и приятных людей».
Другими владельцами паспортов стали лица, которые позже внесли в санкции США и Украины. Например, Евгения Владимировна Бернова, обвиняемая США в пособничестве российскому ВПК.
Бернова заявила, что она получила гражданство после «тщательного и многоуровневого процесса надлежащей проверки» и имела «настоящие связи с Мальтой», инвестируя в кинопроизводство. Она назвала санкции «ложным пониманием со стороны властей США».
По крайней мере, один мальтийский паспорт был аннулирован. Среди политических деятелей с мальтийскими паспортами — принц Халед из Саудовской Аравии и его сыновья.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems