Подсанкционные россияне купили «золотые» паспорта Мальты
Российские богачи купили себе «золотые мальтийские паспорта», чтобы избежать санкций, введенных против них за войну россии против Украины, пишет Financial Times.
Российский бизнесмен, владелец угольных и газовых компании Альберт Авдолян, попавший под санкции ЕС из-за войны москвы против Украины, может избежать ограничений на въезд в Евросоюз благодаря мальтийскому паспорту, полученному по схеме «золотых» виз.
Авдолян, ставший гражданином Мальты в 2015 году, является одним из семерых человек, которые получили мальтийский паспорт и после этого были внесены в санкционные списки США, ЕС или Украины.
Среди общей группы из 16 человек, воспользовавшихся схемой гражданства за деньги, есть не только фигуранты санкционных списков, но и известные политические лица, которые потенциально повышают риски коррупции.
Европейская комиссия подала иск против Мальты, заявив:
«Ценности ЕС не продаются. Схемы гражданства для инвесторов — это нарушение законодательства ЕС… их следует отменить».
Ожидается, что Европейский суд примет решение во вторник. Эка Ростомашвили из Transparency International подчеркнула: «Для некоторых это страховой полис, для некоторых это стратегия выхода… эти схемы очень проблематичны по нескольким причинам. Это открывает двери ЕС, а не только Мальты».
Ростомашвили отметила, что часто заявки на паспорта подаются непосредственно перед тем, как на человека будут наложены санкции или перед крупными скандалами и уголовными преследованиями.
Мальтийский паспорт позволяет открывать счета, бизнесы в ЕС и путешествовать без визы во многие страны. Подавая заявку в 2014 году, Авдолян высоко оценил Мальту за «надежность, безопасность, мир, спокойствие и приятных людей».
Другими владельцами паспортов стали лица, которые позже внесли в санкции США и Украины. Например, Евгения Владимировна Бернова, обвиняемая США в пособничестве российскому ВПК.
Бернова заявила, что она получила гражданство после «тщательного и многоуровневого процесса надлежащей проверки» и имела «настоящие связи с Мальтой», инвестируя в кинопроизводство. Она назвала санкции «ложным пониманием со стороны властей США».
По крайней мере, один мальтийский паспорт был аннулирован. Среди политических деятелей с мальтийскими паспортами — принц Халед из Саудовской Аравии и его сыновья.
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