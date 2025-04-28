Сеул обвинил россию и КНДР в нарушении международного права из-за военного сотрудничества — Finance.ua
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Сеул обвинил россию и КНДР в нарушении международного права из-за военного сотрудничества

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Южная Корея считает отправку северокорейских военных на территорию россии для участия в освобождении Курской области нарушением Устава ООН и Резолюции Совета Безопасности ООН.
Об этом заявил представитель Министерства обороны Республики Корея Чон Ха Гю, сообщает Younhap.
По его словам, военное сотрудничество россии и КНДР — это «насмешка над международным правом».
«Отправка северокорейских войск наряду с более широким военным сотрудничеством между россией и Северной Кореей является серьезным нарушением международных норм, включая Устав ООН и Резолюцию Совета Безопасности ООН», — сказал он.
Речь о Резолюции 1718 г. Совета Безопасности ООН. Это положение запрещает любые поставки КНДР вооружений и военных технологий, которые могут использоваться в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения.
Напомним, что россия активно укрепляет военно-экономические связи с Северной Кореей, которая с прошлого года начала поставлять москве боеприпасы и ракеты. В начале лета прошлого года диктаторы обеих стран, владимир путин и Ким Чен Ин подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве.
Осенью стало известно, что Северная Корея перебросила в россию более 10 тысяч своих военных. Часть из них уже была направлена ​​в Курскую область, где солдаты КНДР воюют вместе с российской армией против Сил обороны Украины.
Сначала россияне не реагировали на информацию о северокорейских войсках, воюющих на их стороне. Даже несмотря на то, что ВСУ захватили двух солдат КНДР в Курской области.
По материалам:
РБК-Україна
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