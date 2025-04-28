В Германии заверили, что будут помогать Украине, даже если США прекратят помощь — Finance.ua
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В Германии заверили, что будут помогать Украине, даже если США прекратят помощь

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В Германии заверили, что будут помогать Украине, даже если США прекратят помощь
В Германии заверили, что будут помогать Украине, даже если США прекратят помощь
В Германии заверили в дальнейшей военной помощи Украине со стороны Берлина даже в случае прекращения поддержки со стороны США.
Об этом сообщает министр обороны Германии Борис Писториус, передает Tagesschau.
Глава немецкого оборонного ведомства подчеркнул, что предоставление дальнейшей военной помощи Украине четко закреплено в коалиционном соглашении.
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«Если Украина падет, если путин выиграет эту войну в том смысле, что оккупирует Украину или даже только ее значительную часть, то это создаст максимальную угрозу для территории НАТО и, кстати, также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия», — сказал Писториус.
По его словам, всем должно быть понятно, что «речь идет не только о солидарности с Украиной, а о нашей безопасности и мире в Европе».
Кроме того, Писториус сравнил с капитуляцией предложение США по территориальным уступкам Украины для мирного соглашения.
По материалам:
Українська правда
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