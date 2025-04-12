Финляндия запретила россиянам покупать недвижимость — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Финляндия запретила россиянам покупать недвижимость

Недвижимость
19
Финляндия запретила россиянам покупать недвижимость
Финляндия запретила россиянам покупать недвижимость
Парламент Финляндия одобрил предложение правительства о полном запрете на приобретение недвижимости гражданами россии. Страна в дальнейшем планирует расширить список стран, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.
Об этом сообщает Yle.
Читайте также
Министр обороны Антти Хяккянен отметил, что испытывает большую радость от того, что парламент полностью поддержал это предложение, направленное на укрепление национальной безопасности.
Он подчеркнул, что это решение посылает четкий сигнал о том, что Финляндия не позволит дестабилизировать ситуацию в своей стране.

Кто больше не сможет покупать недвижимость в Финляндии

Как пишет издание, закон сейчас запрещает гражданам рф покупать недвижимость в Финляндии.
Согласно ему, разрешение на приобретение недвижимости не будет предоставлено только россиянам, но в дальнейшем любому лицу, страна гражданства которого ведет захватническую войну и может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии.
Читайте также
Предпосылкой для принятия данного закона стало обострение ситуации с безопасностью в стране.
Министерство обороны ранее уже заявляло, что россия представляет долгосрочную угрозу безопасности в Европе, а недвижимость является одной из форм вражеского влияния.
«Минимизация рисков безопасности, связанных с недвижимостью, теперь будет продолжаться на следующих этапах. Мы готовим правительственное постановление, которое определит страны, которые ведут захватническую войну и могут угрожать национальной безопасности Финляндии. Также готовится законодательство для усиления средств вмешательства в собственность, которая уже была приобретена».
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems