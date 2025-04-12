Финляндия запретила россиянам покупать недвижимость — Finance.ua

Финляндия запретила россиянам покупать недвижимость Сегодня 23:10 — Недвижимость

Финляндия запретила россиянам покупать недвижимость

Парламент Финляндия одобрил предложение правительства о полном запрете на приобретение недвижимости гражданами россии. Страна в дальнейшем планирует расширить список стран, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает Yle.

Читайте также В Финляндии закроют 18 центров приема беженцев: украинцев прибывает меньше

Министр обороны Антти Хяккянен отметил, что испытывает большую радость от того, что парламент полностью поддержал это предложение, направленное на укрепление национальной безопасности.

Он подчеркнул, что это решение посылает четкий сигнал о том, что Финляндия не позволит дестабилизировать ситуацию в своей стране.

Кто больше не сможет покупать недвижимость в Финляндии

Как пишет издание, закон сейчас запрещает гражданам рф покупать недвижимость в Финляндии.

Согласно ему, разрешение на приобретение недвижимости не будет предоставлено только россиянам, но в дальнейшем любому лицу, страна гражданства которого ведет захватническую войну и может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии.

Читайте также Финляндия вооружит Украину на дополнительные €200 млн

Предпосылкой для принятия данного закона стало обострение ситуации с безопасностью в стране.

Министерство обороны ранее уже заявляло, что россия представляет долгосрочную угрозу безопасности в Европе, а недвижимость является одной из форм вражеского влияния.

«Минимизация рисков безопасности, связанных с недвижимостью, теперь будет продолжаться на следующих этапах. Мы готовим правительственное постановление, которое определит страны, которые ведут захватническую войну и могут угрожать национальной безопасности Финляндии. Также готовится законодательство для усиления средств вмешательства в собственность, которая уже была приобретена».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.