В Финляндии закроют 18 центров приема беженцев: украинцев прибывает меньше — Finance.ua

В Финляндии закроют 18 центров приема беженцев: украинцев прибывает меньше
Миграционная служба Финляндии объявила, что в этом году закроет 18 приемных центров для просителей убежища.
Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Yle.
Еще восемь центров будут закрыты в феврале 2026 года.
Причиной является значительное сокращение количества просителей убежища. В прошлом году было подано на 45% меньше заявлений о предоставлении убежища, чем в 2023 году.
Например, сократилось количество прибывающих из Украины.
Около 2200 человек, проживающих в закрывающихся центрах, имеют возможность запросить получение права на проживание в Финляндии.
Напомним, ранее правительство Финляндии обратилось в парламент с просьбой продлить до конца 2026 года действие закона, позволяющего отклонять прошение об убежище от мигрантов, пересекающих закрытую восточную границу с россией, и отправлять их обратно.
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