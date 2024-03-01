Что изменится с 1 марта в Украине — Finance.ua

Что изменится с 1 марта в Украине Сегодня 08:01 — Личные финансы

Что изменится с 1 марта в Украине

С 1 марта 2024 года украинцев ждут несколько важных изменений, которые будут касаться их кошельков. Finance.ua рассказывает об основном.

Индексация пенсий

Правительство решило провести индексацию пенсий с 1 марта 2024 года:

пенсии будут повышены почти на 8%;

средний размер повышения составит 322 гривны, а средняя пенсия вырастет до 5 717 гривен

Повышенные выплаты получат 10 млн украинцев.

Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 161,4 тысячи потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Размер повышения пенсии по результатам индексации будет ограничен уровнем 1500 гривен для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории. Минимальный размер установлен на уровне 100 грн.

Перерасчет минимальных пенсий

Вместе с ежегодной индексацией пенсий будет произведен перерасчет минимальных пенсий.

«В связи с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2093 до 2361 грн увеличиваются размеры минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, которые зависят от прожиточного минимума», — говорится в сообщении Пенсионного Фонда.

Перерасчет проводится в зависимости от возраста и страхового стажа:

получателям минимальной пенсионной выплаты (пенсионеры с малым страховым стажем) — с 2520 грн до 2725 грн;

пенсионерам в возрасте до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин — с 2760 до 2980 грн;

неработающим пенсионерам в возрасте от 65 до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин, пенсионерам в возрасте более 80 лет стажем 20/25 соответственно у женщин/мужчин — с 3120 грн до 3370 грн;

пенсионерам в возрасте от 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин — с 3000 грн до 3240 грн.

Его проведут без дополнительных обращений пенсионеров.

Выплаты ВПЛ

С приходом весны пособие для внутренне перемещенных лиц будут рассчитывать по-новому.

Теперь для получения пособия будет учитываться совокупный доход семьи переселенцев, который в расчете на одного члена семьи должен составлять не менее 9 444 грн, то есть четыре прожиточных минимума. Минсоцполитики будет смотреть на официальные доходы семей, чтобы определять, нужна ли помощь.

Кроме того, с 1 марта выплаты будут автоматически продлены пенсионерам (если размер их пенсии не превышает 9444 грн), людям с инвалидностью, детям-сиротам.

Сумму пособия менять не будут. По-прежнему будут начислять 3 тысячи гривен детям и лицам с инвалидностью, а остальным украинцам со статусом ВПЛ — 2 тысячи.

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Каким ВПЛ нужно подать новое заявление для получения выплат с 1 марта:

детям, прибывшим в новую громаду без сопровождения законного представителя;

беременным женщинам после 30-й недели беременности;

людям, которые потеряли трудоспособность, но не имеют права на пенсионную выплату и/или получают соцпособие (при условии, что среднемесячный совокупный доход на одного человека в такой семье не превышает 9 444 грн);

лицам трудоспособного возраста, которые не работают и ухаживают за ребенком до 14 лет;

семьям, в которых воспитывается трое и более детей младше 18 лет (при этом все дети проживают в семье и не воспитываются в интернатных учреждениях), и она проживает на территории, где ведутся или возможны боевые действия;

семьям, проживающим в условно безопасных регионах Украины, если в их населенных пунктах нет возможности отдать ребенка в детсад, а обучение в школе происходит онлайн или в смешанном формате (оффлайн и онлайн);

семьям, в которых есть неработающее трудоспособное лицо, которое на дату обращения за помощью зарегистрировалось в центре занятости как безработное или как ищущее работу и в составе семьи есть дети, которые посещают дошкольные учебные заведения или учатся в школе/профтехучилище/вузе;

если в составе семьи есть люди, которые ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет, лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, лицом, достигшим 80-летнего возраста, или за тяжелобольным ребенком.

Выплаты после подачи заявления будут назначаться еще на 6 месяцев.

Идентификация пенсионеров

Март — последний месяц, когда пенсионеры получат выплаты без идентификации, то есть подтверждения личности.

Так, пенсии без проверки (идентификации) будут платить только до 31 марта. Однако это касается только внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.

Пройти идентификацию можно как физически — в отделении Пенсионного фонда или Ощадбанка , так и удаленно — через электронный кабинет ПФУ или видеоидентификацию.

Тарифы на коммуналку

В марте не стоит ожидать роста стоимости электроэнергии . Сейчас тариф на электроэнергию составляет — 2,64 гривны за киловатт-час. Эта сумма не будет меняться до конца отопительного сезона.



. Сейчас тариф на электроэнергию составляет — 2,64 гривны за киловатт-час. Эта сумма не будет меняться до конца отопительного сезона. С 1 марта цена газа для бытовых потребителей — клиентов компании «Нафтогаз», останется на уровне 7,96 гривны за кубометр. Остальные поставщики, как правило, устанавливают цены на газ в пределах от 7,7 гривны за кубометр до 9,9 гривны.

для бытовых потребителей — клиентов компании «Нафтогаз», останется на уровне 7,96 гривны за кубометр. Остальные поставщики, как правило, устанавливают цены на газ в пределах от 7,7 гривны за кубометр до 9,9 гривны. Кроме того, в марте некоторым потребителям придется платить за обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах. Подробно об этой третьей платежке за газ мы рассказывали в статье по ссылке.

в многоквартирных домах. Подробно об этой третьей платежке за газ мы рассказывали в статье по ссылке. 5 февраля 2024 года на сайте НКРЭКУ появились новые данные об изменениях в тарифах на воду. К примеру, киевлянам цены на воду с 1 апреля могут повысить более чем на 34%, а с июля стоимость увеличится еще на 15%. Однако пока окончательного решения нет, цены остаются прежними и зависят от местных властей.



Также отметим, что Кабинет министров отменил мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также на взыскание задолженности по ЖКУ, который действовал с 5 марта 2022 года. Теперь ответственность за долги за коммуналку возвращается.

Переход на «летнее» время

В последнее воскресенье марта Украина перейдет на «летнее» время. В ночь с субботы на воскресенье, 31 марта, в 03.00 стрелки часов необходимо будет перевести на один час вперед.

Отметим, что официального выходного 8 марта в 2024 году не будет, поскольку в связи с военным положением все дополнительные дни отдыха отменили.

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