Что делать, если выплаты ВПЛ задерживают — объяснение Минреинтеграции Сегодня 13:01 — Личные финансы

Что делать, если выплаты ВПЛ задерживают — объяснение Минреинтеграции

В Украине переселенцы с временно оккупированной территории могут претендовать на выплату по 2 тысячи гривен на взрослых и по 3 тысячи гривен на детей. В то же время, если выплата задерживается более чем на месяц, необходимо обратиться в орган соцзащиты и выяснить причину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отмечается, выплаты государственной помощи внутренним переселенцам начисляются три раза в месяц: 3-го, 12-го и 23-го числа, а раз в месяц происходит выплата. Если возникают задержки и выплаты не поступают больше месяца — это технические проблемы, которые следует устранять как можно быстрее.

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Таким гражданам следует обратиться в орган соцзащиты по месту фактического пребывания и узнать причину.

В органе соцзащиты переселенца должны принять независимо от места регистрации.

«Государство стремится всячески помочь украинцам, которые были вынуждены из-за войны покинуть свой дом. Деньги и жилье — две ключевые проблемы, беспокоящие наших людей. Пытаемся не только обеспечить своевременно выплаты ежемесячного государственного пособия из бюджета. Мы также дополнительно сотрудничаем с международными гуманитарными организациями, чтобы финансовая поддержка была более значительной. Главная цель — дать людям возможность адаптироваться, обустроиться на новом месте, найти работу, войти в более стабильный ритм жизни», — комментирует ситуацию Вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Справка Finance.ua:

граждане Украины, переместившиеся после 24 февраля 2022 года из населенного пункта, включенного в перечень общин, расположенных в районе проведения военных действий, имеют право оформить аналогичную справку своему новорожденному ребенку и подать на него заявление о выплате пособия на проживание ВПЛ;

Кабинет Министров Украины продлил период для подачи повторных заявок на выплаты внутренне перемещенным лицам до 1 декабря;



все регионы Украины подключили к Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). Это позволит значительно ускорить предоставление социальных услуг внутриперемещенным лицам в управлениях соцзащиты населения.

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