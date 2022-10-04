Как получить справку ВПЛ в случае сбоя «Дія» — Finance.ua

Как получить справку ВПЛ в случае сбоя «Дія» Сегодня 14:02 — Личные финансы

Как получить справку ВПЛ в случае сбоя «Дія»

Услуга получения справки ВПЛ стала доступна в приложении «Дія» 19 апреля 2022 года. С того времени ею воспользовались более 1,4 миллиона украинцев, вынужденных покинуть родные города в связи с полномасштабной войной. Однако, как отметили в Минцифре изданию «НВ», есть случаи, когда получить справку не получается из-за сбоев «Дія». Представители министерства рассказали , что делать при такой проблеме.

Как пояснили в Минцифре, во всех случаях, когда украинцы обращаются с уведомлением о сбое, помощь будет назначена с даты подачи первого заявления через «Дія». Таким образом, ни один человек не потеряет деньги.

Одновременно в случае сбоев украинцы могут повторно подать заявку на получение справки ВПЛ. Это, в частности, стало возможным после того, как структурными подразделениями соцзащиты было принято решение о предварительной заявке в приложении.

Читайте также Как ВПЛ получить статус «безработного»

Также в Минцифры добавили, что Минсоцполитики ведет работу по назначению помощи по тем заявкам, которые содержат технические проблемы.

«По тем заявлениям, по которым все же не была назначена помощь, наши коллеги из структурных подразделений социальной защиты населения и Минсоцполитики уже работают над их проработкой и назначением помощи», — отметили в Минцифре.

Справка Finance.ua:

чтобы получить статус ВПЛ, в приложении должна отображаться карта налогоплательщика и один из паспортов: ID-карта или заграничный биометрический паспорт. Личные данные для формирования справки получаются именно из биометрических паспортов;

заявление на выплаты ВПЛ обрабатывается несколько дней. После этого справка появится у вас в «Дія» наряду с другими цифровыми документами. Выплаты начисляются, как только Ощадбанк по представлению Минсоцполитики перечисляет средства в ваш банк.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.