Как ВПЛ получить статус «безработного» — Finance.ua

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Как ВПЛ получить статус «безработного»

Личные финансы
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Как ВПЛ получить статус «безработного»
Как ВПЛ получить статус «безработного»
Согласно Закону «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», ВПЛ в случае увольнения с работы при отсутствии документов, подтверждающих факт увольнения, трудовую деятельность и страховой статус, имеет право на регистрацию в качестве безработного и получение пособия по безработице.
Так, внутренне перемещенные лица, которые не имели возможности продолжать работу в связи с боевыми действиями, могут расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке.

Что для этого необходимо сделать

Следует подать в центр занятости по месту регистрации заявление установленной формы на имя работодателя. Датой расторжения трудового договора считается следующий день подачи такого заявления. Таким образом, ВПЛ, которые не расторгли трудовой договор из-за обстоятельств, которые от них не зависели, также смогут зарегистрироваться в центре занятости как безработные.
Внимание! В случае, если у переселенца отсутствуют документы, подтверждающие страховой статус, заработную плату и периоды работы, пособие по безработице назначается с учётом информации, содержащейся в государственных информационных реестрах.
До получения всех необходимых сведений пособие по безработице назначается в минимальном размере, а общая продолжительность выплаты такой помощи не может превышать 180 календарных дней.
К слову, на период военного положения процедура взаимодействия с безработными максимально упрощена и адаптирована к потребностям украинцев. Зарегистрироваться в качестве безработного возможно непосредственно по обращению в центр занятости или через портал «Дія».

Справка Finance.ua:

  • внутренне перемещенное лицо может прекратить трудовой договор в одностороннем порядке, подав в центр занятости по месту жительства заявление на имя работодателя о прекращении трудового договора. По ссылке мы рассказали, имеет ли ВПЛ право на компенсацию неиспользованного отпуска при увольнении;
  • все внутренние переселенцы, пытавшиеся оформить государственную помощь до 30 апреля через приложение «Дія», но не получившие ее, смогут повторно подать заявку до 1 декабря.
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По материалам:
visitukraine.today
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