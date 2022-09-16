Чи ВПО має право на компенсацію невикористаної відпустки при звільненні — Finance.ua

Чи ВПО має право на компенсацію невикористаної відпустки при звільненні Вчора 19:16 — Особисті фінанси

Чи ВПО має право на компенсацію невикористаної відпустки при звільненні

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Про це повідомив головний державний інспектор Володимир Коптіков, передає Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці.

У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.

Читайте також Нові послуги для ВПО: в Україні з жовтня запрацює Єдина інформаційна система соціальної сфери

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Також експерт пояснив, що внутрішньо переміщена особа може припинити трудовий договір в односторонньому порядку, подавши до центру зайнятості за місцем проживання заяву на ім’я роботодавця про припинення трудового договору.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.