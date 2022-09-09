Нові послуги для ВПО: в Україні з жовтня запрацює Єдина інформаційна система соціальної сфери — Finance.ua

Нові послуги для ВПО: в Україні з жовтня запрацює Єдина інформаційна система соціальної сфери
Міністерство соціальної політики з 1 жовтня впроваджує Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), яка дозволить внутрішньо переміщеним особам отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«З 1 жовтня Мінсоцполітики впроваджує в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС). Це дозволяє централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, що значно прискорить отримання допомоги та розв’язання проблемних питань переселенців», — сказано в повідомленні.
Мета впровадження ЄІССС
Кожен переселенець буде отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування.
«Органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах. Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування», — заявила віце-прем’єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
ВПО у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть:
- швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;
- виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО;
- з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання.
Єдина інформаційна система соціальної сфери завершує етап дослідно-промислової експлуатації (тестовий режим) у Житомирській, Рівненській та Вінницькій.
Крім того, наразі триває підключення співробітників управління соцзахисту з інших областей для її впровадження по всій країні.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Поділитися новиною