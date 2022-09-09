Нові послуги для ВПО: в Україні з жовтня запрацює Єдина інформаційна система соціальної сфери — Finance.ua

Нові послуги для ВПО: в Україні з жовтня запрацює Єдина інформаційна система соціальної сфери Вчора 11:04 — Особисті фінанси

Нові послуги для ВПО: в Україні з жовтня запрацює Єдина інформаційна система соціальної сфери

Міністерство соціальної політики з 1 жовтня впроваджує Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), яка дозволить внутрішньо переміщеним особам отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування.

Про це повідомляє Урядовий портал.

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«З 1 жовтня Мінсоцполітики впроваджує в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС). Це дозволяє централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, що значно прискорить отримання допомоги та розв’язання проблемних питань переселенців», — сказано в повідомленні.

Мета впровадження ЄІССС

Кожен переселенець буде отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування.

«Органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах. Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування», — заявила віце-прем’єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

ВПО у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть:

швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;

виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО;

з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання.

Єдина інформаційна система соціальної сфери завершує етап дослідно-промислової експлуатації (тестовий режим) у Житомирській, Рівненській та Вінницькій.

Крім того, наразі триває підключення співробітників управління соцзахисту з інших областей для її впровадження по всій країні.

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