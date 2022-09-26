Прийом повторних заявок від ВПО на виплати планують продовжити до 1 грудня – Мінреінтеграції — Finance.ua
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Прийом повторних заявок від ВПО на виплати планують продовжити до 1 грудня – Мінреінтеграції

Особисті фінанси
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Прийом повторних заявок від ВПО на виплати планують продовжити до 1 грудня – Мінреінтеграції
Прийом повторних заявок від ВПО на виплати планують продовжити до 1 грудня – Мінреінтеграції
Всі внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок Дія, але не отримали її, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Планується, що відповідні законодавчі зміни Уряд затвердить найближчим часом.
Варто зазначити, що наразі прийом таких заявок триває до 1 жовтня.
Нагадаємо, щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву. Або ж надіслати її поштою.
Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її — навіть, якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

Нагадаємо, людям, які вимушено покинули домівки через війну, але перебувають в Україні, держава обіцяє виплачувати щомісяця 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень дитині.
Хто саме може отримати ці гроші:
  • громадяни, які покинули домівки через бої чи оточення населеного пункту;
  • люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій;
  • українці, чиє житло зруйноване, пошкоджене або непридатне для проживання через обстріли чи бої.
Для взяття на облік ВПО реєстрація місця проживання там, звідки відбувається переміщення, не є обов’язковою. Підтвердити своє проживання в регіонах, де тривають бойові дії, чи на ТОТ можна багатьма способами, і органи соцзахисту не мають права відмовляти в розгляді заяв.
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За матеріалами:
Finance.ua
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