Прийом повторних заявок від ВПО на виплати планують продовжити до 1 грудня – Мінреінтеграції — Finance.ua

Прийом повторних заявок від ВПО на виплати планують продовжити до 1 грудня – Мінреінтеграції Вчора 14:02 — Особисті фінанси

Прийом повторних заявок від ВПО на виплати планують продовжити до 1 грудня – Мінреінтеграції

Всі внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок Дія, але не отримали її, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Планується, що відповідні законодавчі зміни Уряд затвердить найближчим часом.

Варто зазначити, що наразі прийом таких заявок триває до 1 жовтня.

Нагадаємо, щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву. Або ж надіслати її поштою.

Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її — навіть, якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

Нагадаємо, людям, які вимушено покинули домівки через війну, але перебувають в Україні, держава обіцяє виплачувати щомісяця 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень дитині.

Хто саме може отримати ці гроші:

громадяни, які покинули домівки через бої чи оточення населеного пункту;

люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій;

українці, чиє житло зруйноване, пошкоджене або непридатне для проживання через обстріли чи бої.

Для взяття на облік ВПО реєстрація місця проживання там, звідки відбувається переміщення, не є обов’язковою. Підтвердити своє проживання в регіонах, де тривають бойові дії, чи на ТОТ можна багатьма способами, і органи соцзахисту не мають права відмовляти в розгляді заяв.

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