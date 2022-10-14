Надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам пришвидшать — Finance.ua
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Надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам пришвидшать

Особисті фінанси
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Усі регіони України під’єднали до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Це дозволить значно пришвидшити надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам в управліннях соцзахисту населення.
Про це повідомив заступник міністерки соцполітики Костянтин Кошеленко.
«Управлінням соцзахисту населення надано доступ до ЄІССС для централізованого призначення, нарахування та виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», — зазначив він.
Під’єднання всіх регіонів до ЄІССС дозволить швидко:
— змінити в довідці ВПО неактуальне місце проживання;
— виправити помилкові дані;
— з’ясувати та усунути причину затримки виплат;
— зняти людину з обліку як ВПО у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту.
Після проведення всіх технічних оновлень така можливість буде доступна й онлайн у застосунку «Дія».
Окрім цього, відтепер регіональні управління соцзахисту зможуть:
— здійснювати безпечний та коректний обмін інформацією, даними з «Дією» при подачі заяви на допомогу для ВПО;
— бачити всі зміни стосовно людини, внесені іншими управліннями соцзахисту;
— зберігати особові справи в електронному вигляді;
— завдяки ЄІССС налагоджена також автоматизована взаємодія з банками, які здійснюють виплату допомоги ВПО.

Що таке додаток «Дія» та як ним користуватися

За матеріалами:
Finance.ua
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