Надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам пришвидшать — Finance.ua

Надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам пришвидшать Вчора 08:33 — Особисті фінанси

Усі регіони України під’єднали до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Це дозволить значно пришвидшити надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам в управліннях соцзахисту населення.

Про це повідомив заступник міністерки соцполітики Костянтин Кошеленко.

«Управлінням соцзахисту населення надано доступ до ЄІССС для централізованого призначення, нарахування та виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», — зазначив він.

Під’єднання всіх регіонів до ЄІССС дозволить швидко:

— змінити в довідці ВПО неактуальне місце проживання;

— виправити помилкові дані;

— з’ясувати та усунути причину затримки виплат;

— зняти людину з обліку як ВПО у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту.

Після проведення всіх технічних оновлень така можливість буде доступна й онлайн у застосунку «Дія».

Окрім цього, відтепер регіональні управління соцзахисту зможуть:

— здійснювати безпечний та коректний обмін інформацією, даними з «Дією» при подачі заяви на допомогу для ВПО;

— бачити всі зміни стосовно людини, внесені іншими управліннями соцзахисту;

— зберігати особові справи в електронному вигляді;

— завдяки ЄІССС налагоджена також автоматизована взаємодія з банками, які здійснюють виплату допомоги ВПО.

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