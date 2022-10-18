Чи мають право батьки-переселенці оформити допомогу на проживання на новонароджену дитину, та що для цього потрібно — Finance.ua

Чи мають право батьки-переселенці оформити допомогу на проживання на новонароджену дитину, та що для цього потрібно Вчора 09:02 — Особисті фінанси

Чи мають право батьки-переселенці оформити допомогу на проживання на новонароджену дитину, та що для цього потрібно

Громадяни України, які перемістилися після 24 лютого 2022 року із населеного пункту, який включений до переліку громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій, мають право оформити аналогічну довідку своїй новонародженій дитині та подати на неї заяву про виплату допомоги на проживання ВПО.

Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

Як зазначається, згідно з постановою Кабміну від 20.03.2022 № 332 допомога на проживання ВПО з травня 2022 року надається переселенцям, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи та з 24 лютого 2022 року перемістилися із Криму або громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), або мають зруйноване або непридатне для проживання житло внаслідок пошкодження та при цьому:

подали заявку на відшкодування відповідних втрат до 20.05.2022 через Дію;

або мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією росії.

Читайте також Якщо ВПО хоче переїхати в інше місце: як діяти

В останньому опублікованому Переліку громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), (станом на 23.09.2022) перебувають громади 9 областей, у т.ч. Волноваська міська територіальна громада Донецької області.

При цьому отримати довідку про взяття на облік ВПО можуть також діти, які прибули без супроводження батьків, законного представника, або які народилися у внутрішньо переміщеної особи.

Розмір допомоги на дитину становить 3 тис. грн на місяць. При цьому виплати надаються незалежно від того, чи працевлаштовані повнолітні члени сім’ї, чи є власності родини будь-які доходи, депозити, рухоме або нерухоме майно.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів України продовжив період для подачі повторних заявок на виплати внутрішньо переміщеним особам до 1 грудня;

в Україні наразі облаштували 6570 місць компактного проживання для переселенців, та влада продовжує збільшувати їх кількість;

ВПО у випадку звільнення з роботи зa відcутноcті документів, що підтверджують фaкт звільнення, трудову діяльніcть та cтраховий cтаж, має право на реєcтрацію у якоcті безробітної та отримання допомоги по безробіттю.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.