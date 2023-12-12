Членство Украины в ЕС: немецкие аналитики назвали сумму, которую придется потратить — Finance.ua

Членство Украины в ЕС: немецкие аналитики назвали сумму, которую придется потратить Сегодня 19:02

Членство Украины в ЕС: немецкие аналитики назвали сумму, которую придется потратить

Европейскому союзу придется потратить на полноправное членство Украины от 130 до 190 миллиардов евро. Большая часть этих средств пойдет на субсидии для аграриев, которые будут определяться площадью пахотных земель и населением.

«Как густонаселенная, не очень богатая и сельскохозяйственная страна, можно предположить, что у Украины будет право на значительные финансовые ресурсы из бюджета ЕС. В частности, от 70 до 90 миллиардов евро пойдут на сельскохозяйственные субсидии и от 50 до 90 миллиардов евро на политику сплоченности», — говорится в отчете аналитиков института немецкой экономики.

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В рамках подготовки к ожидаемым реформам предлагается реорганизовать бюджет ЕС до 2027 года, ведь только так «политическое решение привязать Украину к себе перспективой вступления может вызвать доверие».

Если политика сплоченности ЕС перейдет к модели концентрации, где расходы ограничиваются бедными странами-членами, около 140 миллиардов евро будут доступны в течение семилетнего периода нынешней бюджетной программы.

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После старта переговоров о вступлении в ЕС и последующего присоединения Украина длительный период будет оставаться за рамками политики выравнивания. Задача Киева в этих условиях максимально сократить переходный период до полного распространения механизмов выравнивания ЕС. Также аналитики указали, что цели вступления Украины в ЕС и НАТО нужно достигать параллельно.

Справка Finance.ua:

Еврокомиссия в ноябре рекомендовала странам-членам ЕС начать переговоры с Украиной о членстве в Союзе. 14−15 декабря Европейский Совет соберется, чтобы рассмотреть этот вопрос;

против расширения ЕС в Украине выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан;

несмотря на ряд сложных вопросов и медленный прогресс, украинцы рассчитывают вступить в НАТО и ЕС в ближайшее десятилетие.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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