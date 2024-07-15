Чистые международные резервы НБУ в июне сократились на 3% до $26,3 млрд — Finance.ua

Чистые международные резервы НБУ в июне сократились на 3% до $26,3 млрд Сегодня 13:04 — Казна и Политика

Чистые международные резервы НБУ в июне сократились на 3% до $26,3 млрд

Чистые международные резервы Национального банка в июне сократились на 3% до 26,298 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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С начала года они сократились на 7,3% с 28,381 млрд долларов.

Официальные резервные активы НБУ в июне сократились на 2,9% до 37,897 млрд долларов, а с начала года они сократились на 6,5% с 40,514 млрд долларов.

При этом валовые резервные обязательства в июне сократились на 2,7% до 11,596 млрд долларов, а с начала года они сократились на 4,4% с 12,133 млрд долларов.

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За 2023 год чистые резервы выросли на 54,6% с 18,322 млрд долларов.

За 2022 год чистые резервы сократились на 11,8% с 20,767 млрд долларов.

В 2021 году чистые международные резервы НБУ выросли на 14,6% с 18,144 млрд долларов до 20,765 млрд долларов.

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В 2020 году чистые резервы увеличились на 14,5% с 15,785 млрд долларов.

В 2019 году чистые резервы выросли на 63,8% с 9,644 млрд долларов.

Национальный банк Украины актуализирует ряд валютных ограничений. Изменения начнут действовать с 11 июля 2024 года. Об этом сообщается на сайте НБУ. Во-первых, изменения направлены на увеличение инвестиционной привлекательности и привлечение частного иностранного капитала.

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Українські Новини По материалам:

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