Чистые международные резервы НБУ в июне сократились на 3% до $26,3 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чистые международные резервы НБУ в июне сократились на 3% до $26,3 млрд

Казна и Политика
3
Чистые международные резервы НБУ в июне сократились на 3% до $26,3 млрд
Чистые международные резервы НБУ в июне сократились на 3% до $26,3 млрд
Чистые международные резервы Национального банка в июне сократились на 3% до 26,298 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Читайте также
С начала года они сократились на 7,3% с 28,381 млрд долларов.
Официальные резервные активы НБУ в июне сократились на 2,9% до 37,897 млрд долларов, а с начала года они сократились на 6,5% с 40,514 млрд долларов.
При этом валовые резервные обязательства в июне сократились на 2,7% до 11,596 млрд долларов, а с начала года они сократились на 4,4% с 12,133 млрд долларов.
Читайте также
За 2023 год чистые резервы выросли на 54,6% с 18,322 млрд долларов.
За 2022 год чистые резервы сократились на 11,8% с 20,767 млрд долларов.
В 2021 году чистые международные резервы НБУ выросли на 14,6% с 18,144 млрд долларов до 20,765 млрд долларов.
Читайте также
В 2020 году чистые резервы увеличились на 14,5% с 15,785 млрд долларов.
В 2019 году чистые резервы выросли на 63,8% с 9,644 млрд долларов.
  • Национальный банк Украины актуализирует ряд валютных ограничений. Изменения начнут действовать с 11 июля 2024 года. Об этом сообщается на сайте НБУ. Во-первых, изменения направлены на увеличение инвестиционной привлекательности и привлечение частного иностранного капитала.
Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Подписаться на рассылку💸

По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.