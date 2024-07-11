Заложен доллар до 47 гривен: как курс повлияет на стоимость нового жилья — Finance.ua

Заложен доллар до 47 гривен: как курс повлияет на стоимость нового жилья Сегодня 20:02 — Недвижимость

Заложен доллар до 47 гривен: как курс повлияет на стоимость нового жилья

В стоимость жилых объектов, старт строительства которых начнется во втором квартале, заложен курс доллара по отношению к гривне на уровне 45−47 грн/долл.

Об этом говорится в комментарии директора по продажам строительной компании Gazda Марианны Бигунец.

При этом, по ее словам, средневзвешенный курс в течение всего цикла строительства новых объектов, который в среднем составляет 2 года, ожидается на уровне около 43−44 грн/долл. Что касается объектов эконом и комфорт-класса, строительство которых началось в 2022—2023 годах, то до конца года стоимость м 2 будет рассчитана с курса 42−43 грн/долл.

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По словам Бигунец, девелоперы внимательно анализируют экономическую ситуацию в стране и корректируют цены, прежде всего опираясь на основные объективные факторы. Среди таких факторов, в частности, ситуация на валютном рынке. На первичном рынке жилья стоимость квадратного метра привязана именно к курсу доллара. С 1 января по 1 июля 2024 г. курс американской валюты вырос с 38 грн до 40,45 грн. То есть согласно официальному курсу гривна потеряла по меньшей мере 7% своей стоимости.

Что еще влияет на стоимость квартир

Также влияет на цену первичной недвижимости уровень инфляции. По мнению эксперта, после увеличения тарифов на электроэнергию и роста акцизов на горючее уровень цен может существенно возрасти: в зависимости от группы товаров и услуг в среднем на 10−15%: «Повышение цен — это реалии, в то же время производители, поставщики строительной продукции обычно пересматривают цены с небольшим запасом, который составляет в среднем 5%», — подчеркнула Бигунец.

Другой фактор — уменьшение количества новостроек. По данным эксперта, с начала полномасштабного вторжения в целом по Украине количество новых объектов сократилось более чем в 2 раза, а в следующем году объективный рынок «просядет» до 30% от объемов 2021 года.

Бигунец подчеркнула, что в результате уменьшения объемов строительства с 2022 по 2023 годы и ограниченного предложения ЖК или коттеджных городков должного качества в текущем году спрос и предложение почти выровнялись. В настоящее время по Украине непрерывное строительство наблюдается только в 1/3 жилых объектов от общего количества задекларированных новостроек. И львиная доля из них приходится именно на безопасные регионы страны.

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Кроме того, спрос на жилье концентрируется в безопасных регионах. Это важное обстоятельство, которое за 2 года фактически выровняло в ценах объекты в западном регионе (Закарпатье, Ивано-Франковске, Львове, Черновцах) с Центральным (Житомиром, Полтавой, Винницей) и крупнейшими городами, где обычно цены всегда были выше: Киевом, Одессой, Днепром, Харьковом. И местами ценовой разрыв на старте строительства в разных регионах, если сравнивать схожие по своим характеристикам объекты, не превышает 5−10%. А еще до начала военной агрессии средняя разница в стоимости кв. м на старте возведения могла достигать 40%.

Учитывая объективные экономические факторы и в зависимости от качества и класса жилья, как считает специалист, до конца года стоимость домов в новостройках может вырасти в среднем еще на 10−15%. Таким образом, суммарно за 2024 год новостройки могут подорожать на 25−30% в гривневом эквиваленте.

УНІАН По материалам:

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