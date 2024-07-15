НБУ поднял курс доллара до рекордного уровня, несмотря на сокращение дефицита валюты — Finance.ua

НБУ поднял курс доллара до рекордного уровня, несмотря на сокращение дефицита валюты Сегодня 11:35 — Валюта

НБУ на прошлой неделе впервые поднял курс доллара свыше 41 гривны, несмотря на то, что структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке сократился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ

НБУ в течение недели 8−12 июля 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 532,11 млн долларов. Это на 15,7% меньше, чем неделей ранее (630,91 млн долларов).

Объем продаж находится на уровне ниже среднего за неделю с начала года (543 млн долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 14,7 млрд долларов, что на данный момент меньше международной помощи Украине с начала года (16 млрд долларов).

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