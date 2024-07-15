НБУ поднял курс доллара до рекордного уровня, несмотря на сокращение дефицита валюты — Finance.ua

НБУ поднял курс доллара до рекордного уровня, несмотря на сокращение дефицита валюты
НБУ на прошлой неделе впервые поднял курс доллара свыше 41 гривны, несмотря на то, что структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке сократился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
НБУ в течение недели 8−12 июля 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 532,11 млн долларов. Это на 15,7% меньше, чем неделей ранее (630,91 млн долларов).
Объем продаж находится на уровне ниже среднего за неделю с начала года (543 млн долларов).
С начала года НБУ продал на межбанке 14,7 млрд долларов, что на данный момент меньше международной помощи Украине с начала года (16 млрд долларов).
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