Чехия подготовила план интеграции Украины в ЕС в энергетике, сельском хозяйстве и телекоммуникациях — Finance.ua

Чехия подготовила план интеграции Украины в ЕС в энергетике, сельском хозяйстве и телекоммуникациях Сегодня 13:31 — Казна и Политика

Чехия подготовила план интеграции Украины в ЕС в энергетике, сельском хозяйстве и телекоммуникациях

Чехия поддерживает более глубокие связи Украины и Молдовы с Европейским Союзом и предлагает углубить интеграцию во внутренний рынок ЕС, особое внимание уделяет секторам энергетики, сельского хозяйства и телекоммуникаций.

Об этом сообщило издание Euroactiv Czechia.

Издание опубликовало рабочий документ, представленный во вторник министрам по делам ЕС. С помощью этого документа Чехия намерена собрать союзников, чтобы помочь Киеву и Кишиневу быстро интегрироваться в ЕС и преодолеть сопротивление таких стран, как Венгрия и Словакия, которые известны своими оппозиционными позициями.

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«Эта инициатива, изначально поддержанная восемью странами ЕС с возможностью присоединения большего количества стран, может привести к принятию законодательных мер на уровне ЕС, которые могли бы постепенно привести экономики этих стран в соответствие с ЕС, усовершенствовать их доступ к рынкам, безопасность и сотрудничество в разных областях», — подчеркивает издание.

По его информации, чешскую инициативу поддерживают Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Латвия, Румыния, Словения и Швеция.

Чешское правительство утверждает, что дальнейшая экономическая интеграция Украины и Молдовы благодаря расширенным соглашениям о свободной торговле существенно поможет «противостоять губительному влиянию россии». Обе страны получат ощутимое вознаграждение и мотивацию для продолжения работы над реформами, которые в конечном счете принесут пользу самому ЕС и его внутреннему рынку.

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Согласно документу, Прага предлагает усилить интеграцию Украины и Молдовы в энергетический рынок ЕС путем расширения взаимосвязей для обеспечения безопасности поставок и стабильности передачи энергии.

Таким образом, по мнению Чехии, можно снизить зависимость Украины и Молдовы от внешних источников энергии, особенно от рф, и способствовать более синхронизированному с ЕС энергетическому рынку, который также выигрывает от диверсификации маршрутов и поставок энергоносителей.

Чешское правительство также отмечает необходимость «продолжать поддерживать либерализацию двусторонней торговли с Украиной и Молдовой после возможного истечения срока действия автономных торговых мер в июне 2025 года», в том числе в сельском хозяйстве.

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«Пока что приостановлены только импортные пошлины и квоты на украинский экспорт в ЕС, и необходимо найти долгосрочное решение», — говорится в документе.

Одно из ключевых предложений Чехии — включение Украины и Молдовы в зону роуминга ЕС, что облегчит коммуникацию через границы.

Рекомендуется также расширить сотрудничество между компонентами кибербезопасности, что необходимо для защиты цифровой инфраструктуры, с акцентом на постепенную гармонизацию стандартов защиты данных для обеспечения безопасных потоков данных между этими странами и ЕС.

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Одним из путей выхода украинских и молдавских компаний на внутренний рынок ЕС, по мнению Чехии, может стать программа Erasmus для молодых предпринимателей, призванная стимулировать предпринимательство путем содействия трансграничным обменам.

Среди прочего отмечается необходимость большей поддержки Украины и Молдовы в решении проблем климата и окружающей среды. Документ предусматривает помощь в обновлении стратегий снижения выбросов и устранении экологических последствий военного конфликта, в частности в Украине.

Кроме того, в документе отмечается необходимость интеграции экологической политики в более широкое соответствие стандартам ЕС с целью устойчивого развития и соответствия целям «Зеленого соглашения» ЕС.

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