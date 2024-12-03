Президент Евросовета считает, что вступление Украины положительно скажется на экономике ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Президент Евросовета считает, что вступление Украины положительно скажется на экономике ЕС

Казна и Политика
14
Президент Евросовета считает, что вступление Украины положительно скажется на экономике ЕС
Президент Евросовета считает, что вступление Украины положительно скажется на экономике ЕС
Новый президент Европейского совета Антониу Кошта считает, что Украина может оказать положительное влияние на преодоление уязвимостей в конкурентоспособности Евросоюза.
Такое мнение он высказал в интервью Укринформу.
Читайте также
Журналисты спросили Кошту, может ли Украина внести вклад в преодоление определенных уязвимостей в конкурентоспособности Европы, упомянутых в сентябрьском отчете Марио Драги. Речь идет о потенциале Украины, когда она станет членом ЕС, в том числе с точки зрения природных ресурсов, сельского хозяйства, энергетики, новейших технологий и, конечно, обороны.
По мнению Кошты, в этот список еще можно добавить «фактор высококвалифицированной рабочей силы».
Читайте также
«Во всех этих сферах вклад Украины, когда она станет государством-членом, действительно будет очень положительным для общей конкурентоспособности ЕС», — уверен президент Европейского совета.
В начале сентября экс-президент Европейского центробанка и экс-премьер Италии Марио Драги презентовал план остановки экономического упадка ЕС, который заключается в том, что блоку необходимо инвестировать даже вдвое больше, чем Европа инвестировала в свое восстановление после Второй мировой войны.
В конце ноября стало известно, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен создает рабочую группу, которая будет заниматься реализацией плана Марио Драги по повышению конкурентоспособности ЕС.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.