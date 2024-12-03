Президент Евросовета считает, что вступление Украины положительно скажется на экономике ЕС — Finance.ua

Президент Евросовета считает, что вступление Украины положительно скажется на экономике ЕС Сегодня 04:50 — Казна и Политика

Президент Евросовета считает, что вступление Украины положительно скажется на экономике ЕС

Новый президент Европейского совета Антониу Кошта считает, что Украина может оказать положительное влияние на преодоление уязвимостей в конкурентоспособности Евросоюза.

Такое мнение он высказал в интервью Укринформу

Журналисты спросили Кошту, может ли Украина внести вклад в преодоление определенных уязвимостей в конкурентоспособности Европы, упомянутых в сентябрьском отчете Марио Драги. Речь идет о потенциале Украины, когда она станет членом ЕС, в том числе с точки зрения природных ресурсов, сельского хозяйства, энергетики, новейших технологий и, конечно, обороны.

По мнению Кошты, в этот список еще можно добавить «фактор высококвалифицированной рабочей силы».

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«Во всех этих сферах вклад Украины, когда она станет государством-членом, действительно будет очень положительным для общей конкурентоспособности ЕС», — уверен президент Европейского совета.

В начале сентября экс-президент Европейского центробанка и экс-премьер Италии Марио Драги презентовал план остановки экономического упадка ЕС, который заключается в том, что блоку необходимо инвестировать даже вдвое больше, чем Европа инвестировала в свое восстановление после Второй мировой войны.

В конце ноября стало известно, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен создает рабочую группу, которая будет заниматься реализацией плана Марио Драги по повышению конкурентоспособности ЕС.

Європейська правда По материалам:

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