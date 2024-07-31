Экономика еврозоны выросла на 0,3% во втором квартале, превзойдя ожидания аналитиков — Finance.ua
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Экономика еврозоны выросла на 0,3% во втором квартале, превзойдя ожидания аналитиков

Мир
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Экономика еврозоны выросла на 0,3% во втором квартале, превзойдя ожидания аналитиков
Экономика еврозоны выросла на 0,3% во втором квартале, превзойдя ожидания аналитиков
Валовой внутренний продукт еврозоны вырос на 0,3% за апрель-июнь, сохранив тот же темп, что и в начале года. Это превысило медианный прогноз экономистов в 0,2%. Франция и Испания превзошли отметки, а Италия продолжила рост, компенсировав падение на 0,1% в Германии.
Об этом пишет Bloomberg.
Еврозона — один из самых больших и влиятельных экономических блоков в мире. Рост экономики стимулирует международную торговлю, инвестиции, технологический прогресс и способствует общей стабильности мировой экономики.
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Устойчивый рост в ключевых странах позволил региону преодолеть неожиданное сокращение экономики Германии.
Ранее в этом месяце ЕЦБ предупредил, что в 2024 году темпы роста экономики будут сдержанными и что они уязвимы к любой глобальной слабости или эскалации торговой напряженности.
Ирландия, экономика которой иногда влияет на общий результат из-за своей роли европейской налоговой базы для транснациональных корпораций, продемонстрировала сильный рост среди всех стран валютного региона в течение квартала. ВВП страны вырос на 1,2%.
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По данным Федерального статистического агентства, экономика Германии сократилась из-за сокращения инвестиций в оборудование и здания.
Во Франции ВВП вырос на 0,3% за три месяца до июня, а экономика Испании выросла на 0,8%. Оба результата соответствуют результатам первого квартала и превышают средний прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg.
Данные по Франции частично отображают влияние выборов, объявленных президентом Эммануэлем Макроном 9 июня — за три недели до окончания второго квартала.
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По данным статистического агентства INE, Испания, как и Франция, выиграла от чистой торговли, но в отличие от своего большего соседа в течение квартала она также наблюдала высокий внутренний спрос. Испанская экономика опережала своих коллег из еврозоны в последние кварталы, поддержанная высокой занятостью.
ЕЦБ в 2022—2023 годах усилил денежную политику из-за глобального всплеска инфляции. Рост цен значительно ускорился еще во время пандемии COVID-19 из-за локдаунов, повлекших за собой продолжительные сбои в мировой экономике. Инфляция достигла рекордных за последние десятилетия темпов из-за энергетического кризиса, разразившегося на фоне полномасштабной войны рф против Украины в феврале 2022 года.
Война повлекла за собой беспрецедентное подорожание природного газа после отказа стран ЕС от российского газа. И это обусловило быстрое удорожание практически всех товаров и услуг.
По материалам:
Forbes.ua
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