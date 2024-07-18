Темпы прироста ВВП в июне продолжили падать — до 2,7%: причины Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Темпы прироста ВВП в июне продолжили падать — до 2,7%: причины

По оценке ИЭИ в июне продолжилось замедление темпов прироста ВВП: с 3,2% к предыдущему году в мае до 2,7% в июне.

Об этом говорится в очередном выпуске Месячного экономического мониторинга Украины (МЭМУ), который ежемесячно выпускает ИЭИ.

Основным фактором падения стали проблемы с доступом к электроэнергии.

Причина — повреждение энергогенерации российскими дронами и ракетами. Во втором квартале прирост реального ВВП составил 3,5% кпп (оценка ИЭИ), (кпп — к предыдущему периоду. Ред.)

В первом квартале ВВП вырос на 6,5% кпп (данные Госстата). Реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) в перерабатывающей промышленности, по оценке ИЭИ, выросла на 4,1% кпп в июне по сравнению с 5% кпп в мае прежде всего из-за проблем с доступом к электроэнергии, а также ввиду более высокой базы для сравнения.

В целом, по оценке ИЭИ реальная ВДС в энергетике сократилась на 9,9% кпп. «Дефицит электроэнергии остается очень острым. Из-за неравномерности потребления в течение суток в пиковые часы дефицит может достигать 25−30%, поэтому отключают 67% некритического потребления. Стабилизационные отключения промышленности и населения происходят каждый день во всех областях Украины.

Такая ситуация вызвана повреждениями и разрушением электростанций российскими обстрелами, ростом потребления в Украине и Европе из-за высокой температуры воздуха и ремонта энергоблоков на АЭС, который также планируется продолжить в июле", — отметила эксперт ИЭИ Ирина Коссе.

Импорт электроэнергии

Импорт электроэнергии в июне достиг максимальной мощности: 859 млн кВт-ч, что на 91% больше, чем в мае.

Наибольшую долю в импорте занимает Венгрия (42%). В июне Украина и ЕС продлили «транспортный безвиз» до 2025 года. Обработка грузов морскими портами выросла на 30% кпп до 6,7 млн ​​т.

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В то же время «Укрзализныця» отчиталась о замедлении темпов роста грузовых перевозок. По оценке ИЭИ реальная ВДС в транспорте выросла на 9% кпп по сравнению с 15% кпп в мае. По оценке ИЭД, торговля замедлила темпы роста до 4% кпп. Реальная ВДС в сельском хозяйстве выросла на 5,6% кпп.

Экспорт в июне по данным таможни ощутимо снизился по сравнению с предыдущими месяцами и составил 2,77 млрд долл. США. Это самый низкий показатель с начала года: в январе-мае экспорт по данным таможни колебался от 3,25 до 3,40 млрд долл. ежемесячно. Импорт в июне почти не изменился по сравнению с маем, но вырос на 12% к июню 2023 г. и составил 5,63 млрд долл. В июне снизился импорт машин и оборудования (хотя в их составе вырос импорт генераторов и аккумуляторов), а также сезонно снизился импорт химических и пищевых продуктов. Впрочем, это снижение перекрыло рост импорта «других товаров» — прежде всего товаров, закупленных для нужд ВСУ", — прокомментировал эксперт ИЭИ Виталий Кравчук.

В июне ухудшилось финансирование расходов Государственного бюджета. «В номинальном выражении расходы общего фонда госбюджета составили 287 млрд грн, что на 8% меньше майского показателя. Это, вероятно, связано с меньшими ожидаемыми суммами поступления международной помощи. Так, транш по программе МВФ поступил лишь в первые дни июля, хотя изначально его ожидали в июне.

Тем не менее, после получения только 20 млн долл. США международных займов в мае, в июне правительство получило почти 1,9 млрд евро от ЕС в пределах Ukraine Facility. В то же время Украина своевременно выполнила все индикаторы Плана Украины, которые должны были быть выполнены до конца 2 квартала 2024 года. Соответственно, следующий транш займа от ЕС должен поступить в августе", — отметила эксперт ИЭИ Александра Бетлий.

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