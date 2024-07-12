За первое полугодие ВВП Украины вырос на 4,1%, — Минэкономики
В июне 2024 года ВВП Украины увеличился на 1,1% по сравнению с июнем предыдущего года. В целом, за первые шесть месяцев года рост ВВП оценен в 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Почему рост замедлился
Основным фактором замедления темпов роста экономики стали отключение электроэнергии из-за ее дефицита. Но, несмотря на негативные факторы, экономическое восстановление продолжается.
«В течение июня экономика функционировала в сложных условиях отключений электроэнергии, что ослабляло экономическую активность как предприятий, так и потребителей. Однако благодаря высокому уровню адаптивности к сложным условиям и опыту реагирования на такие вызовы украинская экономика продолжила рост. Среди факторов, которые этому способствовали, также высокие темпы экспорта продукции горно-металлургического комплекса и раннее начало сбора урожая озимых культур.
К положительным факторам, которые влияли на экономический рост, можно отнести и стабильную работу Украинского морского коридора и возможности отдельных предприятий обеспечивать себе стабильный доступ к электроэнергии благодаря прямому импорту", - говорит министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, динамика роста экономики в первом полугодии 2024 года на уровне 4,1% сейчас соответствует обновленному правительственному прогнозу, согласно которому рост реального ВВП по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,5%.
В то же время анализ показывает, что дефицит квалифицированных кадров негативно влияет на ожидания бизнеса.
Динамика в разных сферах
В июне сохранилась положительная динамика во внутренней торговле. Росла и строительная сфера, где основными драйверами роста стали бюджетное финансирование восстановления поврежденной критической инфраструктуры, проведение капитального восстановления, а также ремонт дорожного покрытия на аварийных участках.
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Также происходил существенный рост в сельском хозяйстве благодаря более раннему началу сбора урожая из-за погодного фактора, который позволил обработать большие площади и собрать большие объемы урожая. В животноводстве положительная динамика сохраняется из-за стабильного спроса на внутреннем рынке и государственной поддержки производителей. В то же время увеличение затратности производства из-за использования резервного питания негативно влияет на производителей продукции птицеводства, в частности, производителей яиц.
Основные проблемы экономики
В настоящее время ключевыми нерешенными проблемами остаются высокие риски безопасности, а также последствия разрушения энергетической инфраструктуры. Восстановление энергетики потребует времени и ресурсов, что, по прогнозам, может сдерживать темпы восстановления производственной активности. Также негативными факторами экономики остаются логистические проблемы и сложная ситуация на рынке труда.
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