За первое полугодие ВВП Украины вырос на 4,1%, — Минэкономики Сегодня 15:01

За первое полугодие ВВП Украины вырос на 4,1%, — Минэкономики

В июне 2024 года ВВП Украины увеличился на 1,1% по сравнению с июнем предыдущего года. В целом, за первые шесть месяцев года рост ВВП оценен в 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Почему рост замедлился

Основным фактором замедления темпов роста экономики стали отключение электроэнергии из-за ее дефицита. Но, несмотря на негативные факторы, экономическое восстановление продолжается.

«В течение июня экономика функционировала в сложных условиях отключений электроэнергии, что ослабляло экономическую активность как предприятий, так и потребителей. Однако благодаря высокому уровню адаптивности к сложным условиям и опыту реагирования на такие вызовы украинская экономика продолжила рост. Среди факторов, которые этому способствовали, также высокие темпы экспорта продукции горно-металлургического комплекса и раннее начало сбора урожая озимых культур.

К положительным факторам, которые влияли на экономический рост, можно отнести и стабильную работу Украинского морского коридора и возможности отдельных предприятий обеспечивать себе стабильный доступ к электроэнергии благодаря прямому импорту", ​​- говорит министр экономики Украины Юлия Свириденко.

рост реального ВВП по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,5%. По ее словам, динамика роста экономики в первом полугодии 2024 года на уровне 4,1% сейчас соответствует обновленному правительственному прогнозу , согласно которому

В то же время анализ показывает, что дефицит квалифицированных кадров негативно влияет на ожидания бизнеса.

Динамика в разных сферах

В июне сохранилась положительная динамика во внутренней торговле. Росла и строительная сфера, где основными драйверами роста стали бюджетное финансирование восстановления поврежденной критической инфраструктуры, проведение капитального восстановления, а также ремонт дорожного покрытия на аварийных участках.

Также происходил существенный рост в сельском хозяйстве благодаря более раннему началу сбора урожая из-за погодного фактора, который позволил обработать большие площади и собрать большие объемы урожая. В животноводстве положительная динамика сохраняется из-за стабильного спроса на внутреннем рынке и государственной поддержки производителей. В то же время увеличение затратности производства из-за использования резервного питания негативно влияет на производителей продукции птицеводства, в частности, производителей яиц.

Основные проблемы экономики

В настоящее время ключевыми нерешенными проблемами остаются высокие риски безопасности, а также последствия разрушения энергетической инфраструктуры. Восстановление энергетики потребует времени и ресурсов, что, по прогнозам, может сдерживать темпы восстановления производственной активности. Также негативными факторами экономики остаются логистические проблемы и сложная ситуация на рынке труда.

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