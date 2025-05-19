Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира
На наличном и межбанковском валютном рынке на прошлой неделе сохранялась стабильность, несмотря на активизацию спроса бизнеса — доллар торговался в узком коридоре, а гривна даже немного укрепилась.
Об этом в комментарии Finance.ua рассказала Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank.
«На прошлой неделе валютные покупатели снова активизировались, но и предложение доллара на торгах выровнялось», — отметила Золотько.
Наличный рынок на прошлой неделе был не слишком активным — курсовые колебания происходили в очень узком диапазоне. В понедельник средние цены в кассах банков держались в пределах 41,20−41,80 грн/$, а в среду снизились до 41,15−41,75 грн/$. В четверг курсы вернулись до 41,20−41,80 грн/$, но уже к концу недели снова снизились до уровня 41,20−41,73 грн/$.
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В середине мая украинский бизнес активизировал валютные покупки на безналичном рынке. Но существенного роста валютного курса при этом не происходило, даже наоборот — было несколько этапов укрепления нацвалюты, которые можно проследить по официальному курсу Нацбанка в паре гривна/доллар:
- 12 мая — 41,5470 грн/$;
- 13 мая — 41,5387 грн/$;
- 14 мая — 41,5004 грн/$;
- 15 мая — 41,5376 грн/$;
- 16 мая — 41,4709 грн/$.
Узкий курсовой коридор был зафиксирован и на валютном рынке Украины. В понедельник торги открылись котировками на уровне 41,50/41,55 гривен за доллар США, далее котировки быстро выросли до 41.57/41.61 гривен за доллар США, но не закрепились на достигнутом уровне. Ближе к обеду котировки вернулись к уровню 41,50/51,53 гривен за доллар США, а к концу торгов достигли отметок 41,45/41,49 гривен за доллар США.
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Почти по схожему сценарию проходили торги и в последующие дни. Во вторник торги проходили в диапазоне 41,45/41,56 гривен за доллар США, в среду котировки достигали отметки 41,57/59 гривен за доллар США, в четверг торги проходили в довольно узком коридоре 41,45/41,50 гривен за доллар США, а завершили неделю 41,51/51,55 гривен за доллар США.
Валютное предложение на этой неделе было более стабильным, чем на предыдущей. Хотя Нацбанку все же пришлось увеличить размеры своих валютных интервенций. Согласно официальному отчету регулятора, в итоге общая валютная продажа НБУ с 12 по 16 мая выросла на 21% и составила $755,10 млн. Это чуть больше среднего нынешнего показателя в $683,3 млн. В то же время регулятору удалось на прошлой неделе приобрести $0,2 млн.
Рынок довольно спокойно воспринял последний отчет по апрельскому росту инфляции с 14,6% до 15,1% и адекватно отреагировал на официальный комментарий со стороны Национального банка относительно высоких расходов бизнеса на оплату труда в условиях нехватки кадров и оживленного потребительского спроса в апреле, положительного влияния на цены снижения мировых цен на нефть. Согласно комментариям регулятора, сокращение инфляции ожидается летом.
На этой неделе ВРУ можно ожидать равную ситуацию. На фоне завершения налоговых платежей должно держаться стабильное валютное предложение. Но в случае просадки курса евро на международном рынке могут происходить временные всплески валютного спроса. Также определенное увеличение валютного спроса возможно в четверг после погашения Министерством финансов Украины выпуска ОВГЗ на 10,5 млрд грн в среду, 21 мая (гривневый выпуск января 2023 года).
Напомним, финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес дали прогнозы по росту курса доллара в течение ближайшего года, но все прогнозы становятся более оптимистичными.
Аналитики инвесткомпании Dragon Capital обновили валютный прогноз, снизив ожидаемый курс гривны на конец 2025 года до 44 грн/долл.
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