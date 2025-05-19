Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 14:00 — Валюта

Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира

На наличном и межбанковском валютном рынке на прошлой неделе сохранялась стабильность, несмотря на активизацию спроса бизнеса — доллар торговался в узком коридоре, а гривна даже немного укрепилась.

Об этом в комментарии Finance.ua рассказала Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank.

«На прошлой неделе валютные покупатели снова активизировались, но и предложение доллара на торгах выровнялось», — отметила Золотько.

Наличный рынок на прошлой неделе был не слишком активным — курсовые колебания происходили в очень узком диапазоне. В понедельник средние цены в кассах банков держались в пределах 41,20−41,80 грн/$, а в среду снизились до 41,15−41,75 грн/$. В четверг курсы вернулись до 41,20−41,80 грн/$, но уже к концу недели снова снизились до уровня 41,20−41,73 грн/$.

В середине мая украинский бизнес активизировал валютные покупки на безналичном рынке. Но существенного роста валютного курса при этом не происходило, даже наоборот — было несколько этапов укрепления нацвалюты, которые можно проследить по официальному курсу Нацбанка в паре гривна/доллар:

12 мая — 41,5470 грн/$;

13 мая — 41,5387 грн/$;

14 мая — 41,5004 грн/$;

15 мая — 41,5376 грн/$;

16 мая — 41,4709 грн/$.

Узкий курсовой коридор был зафиксирован и на валютном рынке Украины. В понедельник торги открылись котировками на уровне 41,50/41,55 гривен за доллар США, далее котировки быстро выросли до 41.57/41.61 гривен за доллар США, но не закрепились на достигнутом уровне. Ближе к обеду котировки вернулись к уровню 41,50/51,53 гривен за доллар США, а к концу торгов достигли отметок 41,45/41,49 гривен за доллар США.

Почти по схожему сценарию проходили торги и в последующие дни. Во вторник торги проходили в диапазоне 41,45/41,56 гривен за доллар США, в среду котировки достигали отметки 41,57/59 гривен за доллар США, в четверг торги проходили в довольно узком коридоре 41,45/41,50 гривен за доллар США, а завершили неделю 41,51/51,55 гривен за доллар США.

Валютное предложение на этой неделе было более стабильным, чем на предыдущей. Хотя Нацбанку все же пришлось увеличить размеры своих валютных интервенций. Согласно официальному отчету регулятора, в итоге общая валютная продажа НБУ с 12 по 16 мая выросла на 21% и составила $755,10 млн. Это чуть больше среднего нынешнего показателя в $683,3 млн. В то же время регулятору удалось на прошлой неделе приобрести $0,2 млн.

Рынок довольно спокойно воспринял последний отчет по апрельскому росту инфляции с 14,6% до 15,1% и адекватно отреагировал на официальный комментарий со стороны Национального банка относительно высоких расходов бизнеса на оплату труда в условиях нехватки кадров и оживленного потребительского спроса в апреле, положительного влияния на цены снижения мировых цен на нефть. Согласно комментариям регулятора, сокращение инфляции ожидается летом.

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На этой неделе ВРУ можно ожидать равную ситуацию. На фоне завершения налоговых платежей должно держаться стабильное валютное предложение. Но в случае просадки курса евро на международном рынке могут происходить временные всплески валютного спроса. Также определенное увеличение валютного спроса возможно в четверг после погашения Министерством финансов Украины выпуска ОВГЗ на 10,5 млрд грн в среду, 21 мая (гривневый выпуск января 2023 года).

Напомним, финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес дали прогнозы по росту курса доллара в течение ближайшего года, но все прогнозы становятся более оптимистичными.

Аналитики инвесткомпании Dragon Capital обновили валютный прогноз, снизив ожидаемый курс гривны на конец 2025 года до 44 грн/долл.

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