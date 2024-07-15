Цены на аренду жилья в городах-миллионниках — Finance.ua

Цены на аренду жилья в городах-миллионниках Сегодня 16:00 — Недвижимость

Цены на аренду жилья в городах-миллионниках

Цены на аренду жилья в разных регионах Украины зависят от их защищенности, а также от наличия работы и от относительного качества жизни. Но есть и совсем локальные факторы.

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Харьков

Харьков переживает закономерный период стагнации из-за анонсированного наступления россиян, говорит Виктория Берещак. По факту наступление захлебнулось, однако это не мешает врагу терроризировать город с неба. «Снять однокомнатную квартиру в Харькове сейчас можно в диапазоне от 2,5 до 4,5 тыс. грн, — рассказывает эксперт. — Главным образом такое жилье арендуют близкие военных или сами защитники для родных или себя на случай, когда появится возможность передохнуть.

Харьков сейчас — город свиданий, как, условно говоря, Краматорск или Славянск. Другая категория арендаторов — это вынужденные переселенцы из Харьковской или Донецкой области, которые не хотят ехать ни в Днепр, ни тем более — в центральную или западную часть Украины".

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Цены на аренду жилья в разных регионах Украины зависят от их защищенности, а также от наличия работы и от относительного качества жизни.

Днепр

Днепр остается городом-хабом для восточных регионов — Донецкой и Луганской областей, где люди покидают свои дома из-за войны. С начала года цены на аренду в городе выросли на 8−10% в гривне, даже несмотря на регулярные обстрелы.

Однокомнатную квартиру в Днепре можно найти за 7,5−8 тыс. грн, однако жилье в новостройке в центре города обойдется вдвое дороже. А своего пика, по прогнозам, цены достигнут в конце августа, когда в город вернутся студенты, а бизнес начнет новый сезон.

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Одесса

Одесский рынок более или менее стабилен, хотя рост цен на аренду на 6−8% в гривне с начала года фиксируется и здесь.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем составляет около 7 тыс. грн,

двухкомнатной — 9 тыс. грн,

трехкомнатной — 11−12 тыс. грн.

Запад

На рынке аренды западных областей цены сверхвысокие с начала войны. Но волны внутренней миграции уже практически не отражаются на тех регионах, так что, говорит Виктория Берещак, играть на повышение владельцы не могут. Удерживают ценник на том же заоблачном уровне — от 1,5 до 3-кратного роста от довоенных цен.

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Львов

К примеру, однокомнатную квартиру во Львове можно снять в среднем за 8 тыс. грн, однако на рынке есть предложения, достигающие почти 20 тыс. грн в месяц.

Что касается практики существенных дисконтов и так называемой военной цены (скидка 30−60% на период войны), то, по словам Виктории Берещак, она уже ушла с рынка. Однако отдельные владельцы готовы предоставить специальные условия для переселенцев типа рассрочки авансового платежа за последний месяц. Средний срок аренды по рынку составляет от 1 года, реже владельцы соглашаются на 6 месяцев.

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Фокус По материалам:

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